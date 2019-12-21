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إيميليا كلارك خافت من خسارة دور "تارجيريان" بسبب مرضها

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:15 ص
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إيميليا كلارك
إيميليا كلارك
أحمد جمال أحمد
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حلت النجمة البريطانية الكبيرة إيميليا كلارك، ضيفة على برانج إذاعي باسم Table Manners، كشفت خلاله عن العديد من التفاصيل الجديدة التي تتعلق بمرضها في السابق.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، جانبا من حوار إيميليا، التي عبرت عن اعتزازها بسنوات عملها بمسلسل صراع العروش، واعتبارها لها الفترة الأفضل في مسيرتها الفنية.

وقالت إيميليا إن تعلقها بالمسلسل، كان دائما يشعرها بالخوف من فقدانها للعمل به، خاصة في الفترة التي تعرضت بها لوعكة صحية متكررة.

وأوضحت أنها كانت دائما تعيش في قلق، من أن يتم طردها من المسلسل واستبدالها في الدور، الذي كان سببا في شهرة عريضة لها بمجال السينما.

كانت قد اختارت شبكة نيتفليكس النجمة البريطانية الكبيرة إيميليا كلارك لتكون المقدمة لحفل عرض خاص لفيلم النجم آدم ساندلر الجديد Uncut Gems.

وبحسب صحيفة ديلي ميل فإن العرض الخاص للفيلم الذي احتضنته العاصمة الإنجليزية لندن بحضور عدد من النقاد والعاملين بمجال السينما.

وقدمت إيميليا بعد الحفل ندوة لمناقشة الفيلم وأحداثه، وقد ترشح عنه النجم آدم ساندلر لعدد من الجوائز الهامة من الجولدن جلوب ونقابة ممثلي الشاشة.

وكانت قد أثارت إيميليا كلارك جدلا مؤخرا بعد أن جرت النجمة البريطانية الشهيرة حوارا صحفي مع مجلة Armchair Expert في إطار ترويجها لفيلمها الجديد "لاست كريسماس"، الذي يطرح قريبا بصالات العرض السينمائية.

وخلال الحوار الذي نقلت جانبا منه صحيفة ديلي ميل البريطانية، اعترفت إيميليا للمرة الأولى بأن مشاهدها الإباحية بمسلسل صراع العروش، كانت قد أجبرت على القيام بها.

وأوضحت إيميليا، أنه منذ بداية العمل، كان هذا ما يريده المخرجون والمنتجون لتقديم الشخصية بالطريقة التي رسمها المؤلف، غير أنها حاولت التراجع عن القيام بذلك فيما بعد.
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