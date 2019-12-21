بوتشيتينو يرفض خلافة زيدان في ريال مدريد







أفادت تقاررير صحفية إنجليزية أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لنادي توتنهام الإنجليزي رفض تدريب نادي ريال مدريد الإسباني هذا الموسم، خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان المدرب الحالي للفريق.





وأشارت صحيفة صن الإنجليزية أن إدارة نادي ريال مدريد طرحت فكرة إعطاء بوتشيتينو بعض الأموال من أجل إبرام صفقات في يناير المقبل، إستعداداً لرحيل زيدان في أي وقت من الموسم الحالي.





وأضافت صن أن بوتشيتينيو يطمح للتدريب مرة أخرى في الدوري الإنجليزي، حيث يأمل في تدريب إحدى قطبي مدينة مانشستر خلال الموسم المقبل اليونايتد أو السيتي.





ولا يبدو أولي جونار سولشاير مرشحاً لإستكمال الموسم مع الشياطين الحمر في ظل النتائج المتذبذبة للفريق، حيث قد يوافق بوتشيتينو على قيادة مشروع موسع يعيد الفريق العريق لأمجاده مرة أخرى.





بينما تشير التقارير لإقتراب مسيرة الإسباني بيب جوارديولا من النهاية مع فريق مانشستر سيتي، حيث من المقرر أن يرحل بنهاية هذا الموسم، ويبرز إسم بوتشيتينو على رأس القائمة المرشحة لخلافته.





وارتبط مدرب توتنهام بالسابق بتولي أندية بايرن ميونخ الألماني وأرسنال الإنجليزي وميلان الإيطالي خلال هذا الموسم.