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باريس سان جيرمان يكشف خططه المستقبلية للصيف القادم

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:05 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن خططه المستقبلية خلال الميركاتو الصيفي المقبل.


ويسعى مسئولي نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع لاعبين جديدين على الاقل في الفترة القادمة، تحسباً للرحيل المتوقع للنجم البرازيلي الدولي نيمار، المرشح للعودة مرة أخرى لبرشلونة.


ويطمح النادي الباريسي في بناء فريق قوي عقب رحيل نيمار، ومواصلة المنافسة على جميع المحافل المحلية والأوروبية.


وأشارت عدة تقارير صحفية فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان يستهدف النجم الالماني كاي هافريتز لاعب نادي باير ليفركوزن الألماني، بالإضافة للإنجليزي جادون سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني.


وكلفت إدارة النادي العاصمي، المدير الرياضي للفريق ليوناردو أراوخو، لحسم الصفقتين خلال الفترة القادمة.


وكانت تقارير فرنسية قد أفادت أن إدارة باريس سان جيرمان ستسمح برحيل نيمار مقابل مبلغ 180 مليون يورو، وسط تكهنات شديدة بعودته لبرشلونة مرة أخرى.


وسيلاقي باريس سان جيرمان منافسة قوية بين الثنائي تشيلسي وليفربول حول التعاقد مع سانشو، ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ على ضم هافريتز.


ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 42 نقطة، وسيستضيف نادي أميان في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي غداً السبت 21 ديسمبر.
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