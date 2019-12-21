مانشستر يونايتد ينضم لسباق التوقيع مع مدافع برشلونة







يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لإبرام بعض الصفقات في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، طمعاً في تدعيم صفوف الفريق وتحسين وضعيته في جدول الدوري الإنجليزي والمنافسة على بطولة الدوري الأوروبي.





وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى للتعاقد مع مدافع نادي برشلونة جان كلير توديبو في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.





وأفادت صحيفة سبورت الكتالونية، أن اليونايتد يسعى لتدعيم خطه الخلفي بصفقة دفاعية مميزة خلال يناير المقبل، لمواصلة المنافسة على جميع البطولات.





وأضافت الصحيفة، أن نادي برشلونة الإسباني لن يترك توديبو بأقل من مبلغ 20 مليون يورو، في الوقت الذي يميل فيه توديبو للبقاء داخل جدران النادي الكتالوني ومحاولة نيل فرصة اللعب أساسياً.





وينضم مانشستر يونايتد بذلك لناديي ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، بالإضافة لنادي باير ليفركوزن الألماني، وهي الأندية المهتمة بخدمات توديبو.





وإنضم صاحب الـ 19 عاماً لصفوف برشلونة خلال يناير الماضي قادماً من نادي تولوز الفرنسي، لكنه عانى من فرض إسمه أساسياً في تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي.





وظهر دفاع مانشستر يونايتد بشكل هش خلال الفترة الماضية، رغم التعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري ماجواير مطلع هذ الموسم، كأغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.