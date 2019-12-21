بعد حصولها على جائزة أفضل برنامج كوميدي.. شيماء سيف توجهه رساله شكر لجمهورها









ونشرت مقطع فيديو للحظة استلامها الجائزة، وأرفقت تعليقًا عليه عبرت خلالها عن الشكر لجمهورها الذي قام بالتصويت لها، وشكر أسرة البرنامج.

وكتبت شيماء: "شكرا ديرجيست على جائزة افضل برنامج كوميدى وشكرا لأجمل جمهور الى صوتولنا وكانو السبب من بعد ربنا اننا ناخد الجايزة الغالية دى ومبروك لكل فريق عمل البرنامج اللى اكيد الجائزة دى بتاعتهم هما كمان".



وتم تكريم الفنانة شيماء سيف أمس، بجائزة أفضل برنامج كوميدي وهو "ميس أندر ستاند"، من إنتاج وإخراج هشام جمال، وهو أيضًا تم تكريمه خلال حفل توزيع جوائز ديرجيست.



"ميس أندرستاند" هو برنامج ترفيهي تقوم الفكرة على كشف درجة الصدق عند الأطفال وذلك عن طريق إيهامهم بوضعهم على جهاز كشف الكذب، لتخرج من الأطفال بطريقة كوميدية الأفكار المضحكة.



ويشار إلى أن حفل توزيع جوائز دير جيست أقيم أمس فى إحدي الفنادق بالتجمع الخامس، وشهد الحفل حشد كبير من ألمع النجوم والإعلاميين منهم "أحمد جمال، حنان مطاوع، أحمد السعدني، أحمد حلمي، صفية العمري، كريم عبد العزيز، إسعاد يونس، منى العراقي، كارمن سليمان، نيرمين ماهر، عبير صبري، عمرو عبد الجليل، لبلبة، محمد سعد، إياد نصار، انجي المقدم، مصطفي شوقي".





عبرت الفنانة الشابة شيماء سيف عن سعادتها بتكريمها أمس من "دير جيست"، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".