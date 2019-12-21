تشكيل الهلال المتوقع أمام مونتيري في مونديال الأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة رازفان لوشيسكو المدير الفني، لخوض مباراة قوية مونتيري المكسيكي في نصف كأس العالم للأندية.





وتُختتم فعاليات البطولة، مساء اليوم السبت بمواجهة ليفربول الإنجليزي وفلامينجو البرازيلي، في المباراة ال نهائية، والهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.





ويلعب الهلال السعودي في هذا الدور، بعدما تلقى هزيمة من فلامنجو البرازيلي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، فيما يتواجد مونتيري المكسيكي بعد إخفاقه أمام ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد، بمباراة دور الأربعة.





موعد مباراة الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي بمونديال الأندية



وتُقام مباراة الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي، على ملعب خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.