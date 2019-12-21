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ارتيتا: تدريب أرسنال كان حلم لي منذ أن غادرت الفريق

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:30 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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أعلن نادي آرسنال الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تعين اللاعب الدولي الاسباني السابق ارتيتا مدربا للفريق لمدة ثلاث سنوات وعبر ارتيتا المدير الفني الجديد لنادي أرسنال الإنجليزي عن فرحته الشديدة لتدريب الفريق حيث أكد أن حلمه كان تدريب الفريق بعد أن رحل عام 2016.

تعرف علي تصريحات مدرب أرسنال الجديد :
قال ارتيتا:" لقد عدت لمنزلي ‏أعرف توقعات الجميع واعرف مستوى ومكانة هذا النادي انا سعيد للغاية وفخور بإتاحة هذه الفرصة لي لاكون مدربا للفريق لقد كنت استعد من بضع سنوات لهذا التحدي ولا استطيع الانتظار لبدء عملي مع اللاعبين ‏لطالما كان حلما لي تدريب الفريق منذ مغادرتي اتخذت قراري بالمغادره وقلت سأتعلم واعود عندما اكون جاهز لو كنت اشعر انني غير جاهز لما جلس امامكم بهذا الكرسي".

وأضاف مدرب أرسنال الجديد:" ‏نحتاج ان يبدأ تأثيرنا بسرعه وان نفوز وتزداد ثقة اللاعبين اريد ان يكون لدى الجميع بالنادي نفس العقلية وعلينا ان نبني ثقافة تدعم. وتُعزز ماهو قادم مهمتي هي اقناع الجميع بهذه الطريقة التي سنعيش بها وان كنت تود ان تكون ضمن هذه المنظمه يجب علينا العمل بالطريقة التي سنعمل بها ‏لدي افكار واود الحفاظ بها لنفسي.

 اريد ان افعل اشياء بطريقتي وان اقنع الجميع هنا بأن هذا هو الطريق الصحيح اريد اشخاصًا مرتاحين عندما اطلب منهم اشياء ليقوموا بها ‏اريد اشخاصًا لديهم الشغف والطاقة لهذا النادي احتاج لمعرفة مايشعرون به اللاعبين وماذا يفتقدون واذا وصلت لهذه النقطة يمكنني مساعدتهم. سيبدأون يثقون بي ويتبعوني".

واختتم لاعب أرسنال السابق تصريحاته قائلا:" ‏ارسين فينجر آمن بي واعطاني الفرصة للعب لهذا الفريق الكبير، ولولا فينجر لما كنت سأجلس على هذا الكرسي ‏عندما يطرق عليك ارسنال الباب من الصعب ان تقول لا مسعود لاعب كبير لكن بدايةً يجب ان اعرف ماذا يشعر به اللاعبين وماذا يحتاجون. 

مسعود لاعب كبير وسبق وان عملت معه واعرف ماذا يمكنه ان يقدم للفريق، ووظيفتي هي جلب واخراج افضل النتائج والمستويات منه".
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