Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليفربول ضد فلامينجو.. ماذا يفعل الريدز أمام الأندية البرازيلية؟

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:26 ص
Advertisements
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة صوب العاصمة القطرية "الدوحة"، مساء اليوم السبت، لمتابعة المشهد الختامي للنسخة الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، حيث المباراة النهائية للبطولة التي تجمع ليفربول ضد فلامينجو البرازيلي، والتي ستقام على أرضية ستاد "خليفة الدولي".


توقيت مباراة ليفربول ضد فلامينجو في نهائي مونديال الأندية:

تنطلق أحداث المواجهة المرتقبة بين ليفربول الإنجليزي بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، وفلامينجو البرازيلي في نهائي مونديال الأندية مساء اليوم السبت 21 / 12 / 2019، في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت القاهرة – فلسطين – الأردن، والساعة 8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة – الدوحة، والساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت أبوظبي، والخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".


فلامينجو يبحث عن خامس ألقاب البرازيل في المونديال:

يتطلع فريق فلامينجو البرازيلي للتتويج بلقب بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولي في تاريخه، على حساب فريق ليفربول الإنجليزي في نسخة البطولة هذا العام، ليسجل اللقب الخامس لأندية البرازيل في تاريخ البطولة بنظامها الجديد الذي بدأ عام 2000، وسبقه 3 أندية برازيلية حققت اللقب هم: كورينثيانز (2000 – 2012)، انترناسيونال (2006)، ساو باولو (2005).


عقدة أندية البرازيل تُهدد ليفربول في نهائي كأس العالم للأندية:

يواجه فريق ليفربول عقدة أزلية أمام أندية البرازيل قبل مباراته المرتقبة ضد فلامينجو في نهائي مونديال الأندية 2019، حيث سبق وخسر نهائي بطولتين أمام الأندية البرازيلية وجاءت كالتالي:


- فلامينجو 1981:

أول مواجهة جمعت ليفربول مع أندية البرازيل، كانت ضد فريق فلامينجو عام 1981 في المباراة النهائية لبطولة كأس الإنتركونتنينتال، وخسر بطل أوروبا وقتها بنتيجة 3-0، ويتطلع الريدز للثأر من هزيمته هذه في نهائي النسخة الحالية لبطولة كأس العالم للأندية.


- ساو باولو 2005:

تجدد اللقاء بين ليفربول وفريقًا برازيليًا جديدًا هو فريق ساو باولو في نهائي كأس العالم للأندية عام 2005، وخسر الريدز مجددا بنتيجة 1-0 وفشل في حصد لقب البطولة.


انجاز تاريخي يُطارد محمد صلاح في نهائي المونديال:

يتطلع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي لقيادة فريقه للتتويج بكأس العالم للأندية للمرة الأولي في تاريخه، وذلك حتي يسجل اسمه بحروف من ذهب في سجلات تاريخ الكرة العالمية، كأول مصري يتوج ببطولة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عالميًا، حيث لم يسبق وحصد فريق أو لاعب مصري لقب أي بطولة عالمية تابعة للفيفا
Advertisements

أخبار تهمك

live| مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر yalla shoot بي ان سبورت المفتوحة رابط ماتش الهلال بدون تقطيع

الآن

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

لجنة الكرة بالأهلي تصتطدم بفايلر.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 20 دقيقة

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 13 ساعة

"شديد البرودة يصل لحد الصقيع".. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: خطف صفقة جديدة من الزمالك.. تعليق ناري من الأحمر بشأن كهربا.. بشري سارة قبل مواجهة الاتحاد

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

منذ حوالي 9 ساعات

رواتب تبدأ من 1350.. وزارة الشباب تعلن عن وظائف جديدة

منذ أقل من ساعة

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:45 م

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

لجنة الكرة بالأهلي تصتطدم بفايلر.. تعرف على التفاصيل

06:22 ص

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

01:35 ص

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

07:08 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status