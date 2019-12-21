ماذا ينتظر أرتيتا مع أرسنال الفترة القادمة؟







أعلن نادي أرسنال الإنجليزي صباح أمس الجمعة 20 ديسمبر رسميا تولي ميكل أرتيتا مهمة تدريب الفريق خلال الفترة القادمة.





وسيتولى أرتيتا مهمة تدريب نادي أرسنال خلفا للإسباني أوناي إيمري مدرب الفريق الذي تم إقالته منذ عدة أيام.





موعد أول ظهور لأرتيتا مع أرسنال



وسيبدأ ميكل أرتيتا أولى مبارياته مع نادي أرسنال عقب مباراة الفريق القادمة ضد نظيره نادي إيفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





أول 5 مباريات لأرتيتا مع أرسنال



وينتظر أرتيتا مواجهات قوية الفترة القادمة مع نادي أرسنال ولكن أبرز خمسة منهم هم كالآتي:





1- بورنموث يوم الخميس 26/12 في الدوري الإنجليزي





2- تشيلسي يوم الأحد 29/12 في الدوري الإنجليزي





3- مانشستر يونايتد يوم الاربعاء 1/1 في الدوري الإنجليزي





4- ليدز يونايتد يوم 6/1 في كأس الاتحاد الإنجليزي





5- كريستال بالاس يوم 11/1 في الدوري الإنجليزي





أهداف أهداف أرتيتا مع أرسنال هذا الموسم



ويدخل أرتيتا مهمته الأولى كمدير فني مع نادي أرسنال وأمامه العديد من التحديات والأهداف التي يسعها لتحقيقها واهم ثلاثة أهداف الفترة القادمة هي:





1- تحسين مركز الفريق في الدوري الإنجليزي ليتواجد وسط الأربعة مراكز الأولى على الأقل.





2- ضمان مشاركة أرسنال في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.





3- محاولة الفوز بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم.





موعد مباراة أرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي





ويستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره نادي إيفرتون الإنجليزي غدا السبت 21 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.