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بعد تكريمه من دير جيست.. كريم عبد العزيز لجمهوره: "أنتم أصحاب الفضل"

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:30 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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شارك الفنان كريم عبد العزيز جمهوره، صورًا له من حفل تكريمه أمس من "دير جيست" وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وشكر من جانبه الجمهور قائلًا: "من تكريم حفل دير جيست ، شكرًا للجمهور الجميل والعظيم والجوائز دي بهديها ليكم أنتم أصحاب الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالي". 

وتفاعل معه جمهوره ومحبيه الذين حرصوا علي مشاركته وكتابه التعليقات له، وجاءت تعليقات كالتالي: "بالتوفيق والنجاح يا نجم حضرتك نجم جميل تستحق كل الاحترام والتقدير، لكل مجتهد نصيب وإنت مش مجتهد بس إنت محترم وراقى وما شاء الله جميل وروحك حلوه ربنا يزيدك و يبعد عنك العين يا ابو على ومن نجاح لنجاح باذن الله، ألف مبروووك تستحقها".

وقد حصد الفنان كريم عبد العزيز، علي جائزة افضل ممثل عن "الفيل الأزرق ٢" كما تم تكريمه عن "نادي الرجال السري. واهدى الجائزة لروح المخرج إبراهيم سيف.

وتواجد أمس مجموعة من كبار النجوم في حفل توزيع جوائز مهرجان "دير جيست"، الذي أقيم أمس فى إحدي الفنادق بالتجمع الخامس، وشهد الحفل حشد كبير من ألمع النجوم والإعلاميين منهم "أحمد جمال، حنان مطاوع، أحمد السعدني، أحمد حلمي، صفية العمري، كريم عبد العزيز، إسعاد يونس، منى العراقي، كارمن سليمان، نيرمين ماهر، عبير صبري، عمرو عبد الجليل، لبلبة، محمد سعد، إياد نصار، انجي المقدم، مصطفي شوقي".

البعض لا يذهب للمأذون مرتين
جدير بالذكر أن الفنان كريم عبد العزيز يقوم بتصوير فيلمه الجديد"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويؤدي كريم في الفيلم دور رجل أصلع من حي شعبي، والفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني، ومحمد ثروت، ودينا الشربيني، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف، وعمرو عبد الجليل، وأمير كرارة، وأحمد فهمي، وهو من إخراج أحمد الجندي، وتأليف أمين وتار

ويعد آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فيلم "الفيل الأزرق 2"، وشاركه فى بطولته "نيللى كريم، وهند صبرى، وإياد نصار، وشيرين رضا، وآخرون"، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج شركة "سينرجى فيلم


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كريم عبد العزيز دير جيست حفل جوائز اخراج الجن

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