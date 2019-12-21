لجنة الكرة بالأهلي تصتطدم بفايلر.. تعرف على التفاصيل

قررت لجنة التخطيط للكرة بالاهلى برئاسة محسن صالح رفض التعاقد مع مهاجم للفريق فى يناير المقبل وذلك على خلفية طلب فايلر المدير الفنى للفريق بضم النيجيري بليسنيج إيليكي، مهاجم نادي لوزيرن السويسرى.

قررت لجنة التخطيط للكرة بالاهلى برئاسة محسن صالح رفض التعاقد مع مهاجم للفريق فى يناير المقبل وذلك على خلفية طلب فايلر المدير الفنى للفريق بضم النيجيري بليسنيج إيليكي، مهاجم نادي لوزيرن السويسرى.

وتري لجنة التخطيط، أن محمود عبدالمنعم كهربا، قادر على اللعب في مركز المهاجم الصريح، خاصة وانه شارك في هذا المركز مع الزمالك ومنتخب مصر .

وتري لجنة التخطيط، أن محمود عبدالمنعم كهربا، قادر على اللعب في مركز المهاجم الصريح، خاصة وانه شارك في هذا المركز مع الزمالك ومنتخب مصر .