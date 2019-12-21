Advertisements
Advertisements
Advertisements

برشلونة ضد ألافيس.. بارتوميو يرسل شكوي لرئيس الإتحاد الاسباني بسبب بيكيه

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:18 ص
Advertisements
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements


ارسل بارتوميو رئيس نادي برسلونة شكوى الي إلى روبياليس رئيس الإتحاد الاسباني بخصوص ضربة جزاء المدافع الدولي الاسباني جيرارد بيكيه في مباراة ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز وذالك قبل مواجهة نادي برشلونة ضد ألافيس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز ليجا اليوم السبت علي ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة.


تعرف علي شكوى بارتوميو قبل مباراة برشلونة ضد ألافيس بالدوري الاسباني الممتاز والتي جاءت كالتالي:

"️في الدقيقة 90 من المباراة وقع خطأ في منطقة الجزاء وكان هناك خطأ في تطبيق بروتوكل مراجعة نظام تقنية الفيديو والذي كان ينبغي ان يطبق لمعرفة ما حدث لان ذلك الاجراء كان سيكون حاسما تحدد قواعد اللعبة التي وافق عليه الاتحاد الدولي توجيه بانه يجب الالتزام باستخدام مراجعة تقنية الفيديو في حال وجود خطأ واضح للحكم الرئيسي في المباراة ‏كما تعلمون بان قادة نادي برشلونة في السنوات الاخيرة كان يدعوا دائماً لتقديم التكنولوجيا لمساعدة الحكام في العمل المعقد على ارض الملعب ، تطورت كرة القدم بعدة طرق في السنوات الاخيرة وخاصة بهذه الخطوة للتحكيم".


وأضاف رئيس نادي برشلونة:" ️بمجرد ادخال هذا النظام لتحقق من الاخطاء من الضروري أن تطبق نفس المعايير والحد الاقصى من الالتزام من الحكام المساعدين الذين يُقررون استخدامها وإلا اننا سوف نعرض لخطر نقاء المنافسة ️أرسل إليك هذه الأسطر من أجل تقييم التفسيرات المقدمة ونقلها إلى الهيئات الفيدرالية المناسبة ، بحيث يُطلب منهم التصرف وفقًا لأحكام القاعدة".


تعرف علي موعد مباراة برشلونة ضد ألافيس :

من المقرر أن يواجه نادي برشلونة نظيره نادي ديبورتيفو ألافيس اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز علي ملعب الكامب نو الدولي في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثالث بالتوقيت العالمي جرينتش.
Advertisements

أخبار تهمك

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: خطف صفقة جديدة من الزمالك.. تعليق ناري من الأحمر بشأن كهربا.. بشري سارة قبل مواجهة الاتحاد

منذ حوالي 10 ساعات

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 19 ساعة

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ حوالي 11 ساعة

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

منذ حوالي 9 ساعات

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

رواتب تبدأ من 1350.. وزارة الشباب تعلن عن وظائف جديدة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 13 ساعة

"شديد البرودة يصل لحد الصقيع".. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ حوالي 11 ساعة

لجنة الكرة بالأهلي تصتطدم بفايلر.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

live| مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر yalla shoot بي ان سبورت المفتوحة رابط ماتش الهلال بدون تقطيع

الآن
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:45 م

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

لجنة الكرة بالأهلي تصتطدم بفايلر.. تعرف على التفاصيل

06:22 ص

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

01:35 ص

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

07:08 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status