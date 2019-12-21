برشلونة ضد ألافيس.. بارتوميو يرسل شكوي لرئيس الإتحاد الاسباني بسبب بيكيه







ارسل بارتوميو رئيس نادي برسلونة شكوى الي إلى روبياليس رئيس الإتحاد الاسباني بخصوص ضربة جزاء المدافع الدولي الاسباني جيرارد بيكيه في مباراة ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز وذالك قبل مواجهة نادي برشلونة ضد ألافيس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز ليجا اليوم السبت علي ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة.





تعرف علي شكوى بارتوميو قبل مباراة برشلونة ضد ألافيس بالدوري الاسباني الممتاز والتي جاءت كالتالي:



"️في الدقيقة 90 من المباراة وقع خطأ في منطقة الجزاء وكان هناك خطأ في تطبيق بروتوكل مراجعة نظام تقنية الفيديو والذي كان ينبغي ان يطبق لمعرفة ما حدث لان ذلك الاجراء كان سيكون حاسما تحدد قواعد اللعبة التي وافق عليه الاتحاد الدولي توجيه بانه يجب الالتزام باستخدام مراجعة تقنية الفيديو في حال وجود خطأ واضح للحكم الرئيسي في المباراة ‏كما تعلمون بان قادة نادي برشلونة في السنوات الاخيرة كان يدعوا دائماً لتقديم التكنولوجيا لمساعدة الحكام في العمل المعقد على ارض الملعب ، تطورت كرة القدم بعدة طرق في السنوات الاخيرة وخاصة بهذه الخطوة للتحكيم".





وأضاف رئيس نادي برشلونة:" ️بمجرد ادخال هذا النظام لتحقق من الاخطاء من الضروري أن تطبق نفس المعايير والحد الاقصى من الالتزام من الحكام المساعدين الذين يُقررون استخدامها وإلا اننا سوف نعرض لخطر نقاء المنافسة ️أرسل إليك هذه الأسطر من أجل تقييم التفسيرات المقدمة ونقلها إلى الهيئات الفيدرالية المناسبة ، بحيث يُطلب منهم التصرف وفقًا لأحكام القاعدة".