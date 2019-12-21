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سجل أبطال المونديال.. أندية البرازيل تتفوق 4 – 1 على الإنجليز في كأس العالم للأندية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:58 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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ساعات قليلة ويُسدل الستار على النسخة السادسة عشر من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في العاصمة القطرية "الدوحة"، حيث يلتقي مساء اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019، فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه نجم منتخب مصر محمد صلاح، مع فريق فلامنجو البرازيلي على ستاد "خليفة الدولي" في المباراة النهائية للبطولة المونديالية.


تأهل ليفربول لنهائي مونديال الأندية بعدما تغلب على فريق مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1 في مباراة الدور نصف النهائي للبطولة، بينما صعد فريق فلامنجو البرازيلي على حساب فريق الهلال السعودي بعدما فاز عليه بنتيجة 3 – 1.


يخوض فريق ليفربول نهائي بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق وشارك في النهائي عام 2005 ضد فريق ساو باولو البرازيلي وخسر بهدف دون رد، بينما فريق فلامنجو يظهر في المباراة النهائية للمرة الأولي، ويتطلع لتحقيق انجاز تاريخي بالتتويج باللقب العالمي هذا العام.


سجل الأندية الفائزة بلقب كأس العالم للأندية:

حققت 9 أندية لقب البطولة المونديالية منذ انطلاقها عام 2000، منها 4 ألقاب برازيلية، مقابل لقب وحيد لأندية انجلترا، بينما أندية إسبانيا الأكثر حصدًا للقب البطولة بـ 7 مرات، وحققت الأندية الإيطالية اللقب مرتين، بينما فازت أندية ألمانيا باللقب مرة وحيدة.. وإليكم سجل أبطال المونديال عبر التاريخ:


- 2000: كورينثيانز (البرازيل)
- 2005: ساو باولو (البرازيل)
- 2006: انتر ناسيونال (البرازيل)
- 2007: إيه سي ميلان (إيطاليا)
- 2008: مانشستر يونايتد (إنجلترا)
- 2009: برشلونة (اسبانيا)
- 2010: انتر ميلان (ايطاليا)
- 2011: برشلونة (اسبانيا)
- 2012: كورينثيانز (البرازيل)
- 2013: بايرن ميونيخ (ألمانيا)
- 2014: ريال مدريد (اسبانيا)
- 2015: برشلونة (إسبانيا)
- 2016: ريال مدريد (إسبانيا)
- 2017: ريال مدريد (إسبانيا)
- 2018: ريال مدريد (إسبانيا)


موعد مباراة ليفربول ضد فلامنجو والقنوات الناقلة لها:

تقام مباراة ليفربول ضد فلانجو في نهائي مونديال الأندية اليوم السبت 21 – 12 – 2019، على ستاد خليفة الدولي بـ"قطر"، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".


وتذاع مباراة النهائي بين ليفربول وفلامنجو على مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، حيث يمكن متابعة المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ دراجي، وكذلك ستذاع المباراة على قنوات الكاس ALKASS THREE HD بتعليق أحمد الطيب.
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