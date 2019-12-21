سجل أبطال المونديال.. أندية البرازيل تتفوق 4 – 1 على الإنجليز في كأس العالم للأندية



ساعات قليلة ويُسدل الستار على النسخة السادسة عشر من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في العاصمة القطرية "الدوحة"، حيث يلتقي مساء اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2

019، فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه نجم منتخب مصر محمد صلاح، مع فريق فلامنجو البرازيلي على ستاد "خليفة الدولي" في المباراة النهائية للبطولة المونديالية.