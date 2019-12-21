الإنجليز في نهائي كأس العالم للأندية .. فشل تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد البطل الوحيد

وصلت بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر لمشهدها الأخير، بوصول منطقي لبطلي كوبا ليبرتادوريس ودوري أبطال أوروبا للمباراة النهائية، والتي سيتواجه خلالها فريقي ليفربول الإنجليزي وفلامينجو البرازيلي.





ونجح الفريقين في الوصول للمباراة النهائية، بعد أن تخطى ليفربول عقبة مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف، وفاز فلامينجو على الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.





البرازيل تتفوق على إنجلترا في عدد الألقاب



وتتفوق الأندية البرازيلية على نظيرتها الإنجليزية من حيث عدد مرات الفوز بالبطولة، حيث فازت أندية البرازيل باللقب في 4 مناسبات، حيث فاز نادي كورينثيانز بنسختي 2000 و 2012 وساوباولو بنسخة عام 2005 على حساب ليفربول بالذات، ونادي إنتر ناسيونال عام 2006.





في المقابل تمتلك أندية إنجلترا لقباً وحيداً في البطولة يعود لعام 2008 عن طريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.





وعلى صعيد المواجهات المباشرة، تعد مباراة ليفربول وفلامينجو الثالثة بين أندية البرازيل وأندية إنجلترا في البطولة، وخلال المواجهتين الماضيتين، كانت الغلبة للأندية البرازيلية على الأندية الإنجليزية، بفوزين دون استطاعة الإنجليز هز شباك البرازيليين.





سجل ضعيف للإنجليز في نهائي كأس العالم للأندية



وخاضت الأندية الإنجليزية المباراة النهائية في 3 مناسبات سابقة، خسرت منها مواجهتين وفازت بالثالثة، مع تسجيل هدف وحيد وتلقى هدفين، ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مشاركات الأندية الإنجليزية الثلاث في النهائي.





نسخة 2005 – اليابان



واجه ليفربول بطل أوروبا على حساب ميلان الإيطالي فريق برازيلي في نهائي نسخة 2005 وهو نادي ساوباولو، وخسر الريدز المباراة بهدف دون رد، سجله كارلوس دا سيلفا الشهيربـ "مينيرو".





نسخة 2008 – اليابان



تقابل مانشستر يونايتد بطل أوروبا على حساب تشيلسي، بقيادة السير أليكس فيرجسون مع نادي ليجا ديبورتيفا كويتو بهدف نظيف سجله النجم الكبير واين روني، ليحصد اليونايتد اللقب الوحيد في البطولة للأندية الإنجليزية.





نسخة 2012 – اليابان



واجه تشيلسي بطل أوروبا على حساب بايرن ميونخ الألماني نظيره كورينثيانز البرازيلي في النهائي، وفاز النادي البرازيلي بهدف نظيف سجله النجم البروفي الشهير باولو جيريرو.