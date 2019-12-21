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المصري يجدد الثقة في الجهاز الفني.. وتحفيز للاعبين قبل مواجهة بيراميدز

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:53 ص
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بوابة الفجر
احمد شاكر
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اجتمع محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي برفقة عدنان حلبية واحمد عوض عضوا مجلس الادارة، بالفريق، بالمعسكر القائم حاليا بأحد فنادق العين السخنة

ويخوض المصري مباراة هامة غدا أمام نظيره فريق بيراميدز بالدوري، في السابعة والنصف مساء غدا السبت على ستاد السويس الجديد.

حيث تم عقد اجتماع مع اللاعبين بحضور الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن ايهاب جلال ،حيث أكد مجلس المصري ثقته الكاملة في قدرة الجهاز الفني واللاعبين على تجاوز الكبوة الحالية والعودة محددًا إلى مسيرة الانتصارات وإسعاد جماهير المصري العظيمة والمساندة بدورها دومًا للقلعة الخضراء ،

وأعرب المجلس عن دعمه الكامل للجهاز الفني بقيادة الكابتن ايهاب جلال والذي يبذل قصارى جهده مع الفريق إلا أن غياب التوفيق خلال الفترة الأخيرة كان له الدور الأكبر في تراجع النتائج خاصًة بالدوري العام.
فيما أكد الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق جاهزية الفريق تمامًا لمباراة الغد التي يخوضها اللاعبون بكامل تركيزهم ، مضيفًا أنه حرص على عقد عدد من الاجتماعات مع اللاعبين للتأكيد على ثقته التامة في قدراتهم والتي تؤهلهم لتجاوز تلك الفترة الحرجة ، نافيا بشدة ما تردد خلال الأونة الأخيرة عن تفكيره في ترك المصري وتولي مسئولية الإدارة الفنية لأيٍ من الفرق الأخرى بالدوري ، مؤكدًا أن تولي تدريب المصري بما له من جماهيرية طاغية في بورسعيد وتاريخ يقترب على المائة عام شرف لا يضاهيه شرف لأي مدير فني.
بينما تعاهد اللاعبون لمجلس إدارة النادي المصري وجهازهم الفني ومن قبلهما جماهير المصري المخلصة على تجاوز المرحلة الحالية وبذل قصارى الجهد والعرق من أجل تحقيق طموحات الجماهير العظيمة بالمنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق
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