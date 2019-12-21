عبدالمنعم سعيد: حسن البنا حاول تمزيق الدولة المدنية المصرية (فيديو)



وأوضح "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع علي قناة "صدي البلد"، مساء الجمعة، أن حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حاول تمزيق الدولة المدنية المصرية بكل ما أوتى من قوة، موضحًا أن الجماعة الإرهابية كانت معوق للمدنية والديمقراطية والحداثة في مصر،، قائلا: "الإخوان كانوا أحد مهددات الفكر المدني في مصر ولا زالوا يشكلون خطرا".



وأشار إلى أن مصر دولة مدنية بطابع خاص، مؤكدا إن دستور 2014 جعل المرجعية العليا في رؤية الدين والدولة.



أشاد الدكتور عبد المنعم سعيد، المستشار الأكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بما أنجزته مصر في محاربة الطائفية، قائلا: "عندما حرقت الكنائس قامت الدولة بترميمها.. عندما اغتيل 21 مسيحيا في ليبيا الدولة المصرية كانت مستعدة الدخول في حرب وقامت بعملية عسكرية آنذاك".