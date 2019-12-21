"كلام ستات" أفضل برنامج في حفل جوائز دير جيست

كرم القائمون على حفل مؤسسة دير جيست "كلام ستات" كأفضل برنامج في 2019، والذي أقيم مساء أمس الجمعة في احدى الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.



وتسلم الجائزة مقدمات البرنامج وهن شريهان أبو الحسن، ندى رحمي، نهال عنبر، هيدي كرم، ويدور البرنامج حول ما يخص السيدات.



وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة المكرمين خلال أعمالهم المختلفة على مدار العام.



ومن الحضور كريم عبد العزيز، إسعاد يونس، أحمد حلمي، حنان مطاوع، حلا شيحة، أسماء أبو اليزيد، غادة عادل، عبير صبري، طارق لطفي، محمد سعد.



كما حضر عمرو عبد الجليل، إنجي المقدم، محمد فراج، أروى جودة، مي عمر، محمد سامي، هنادي مهنى، أسامة منير.



افتتح الحفل المطرب مصطفى شوقي، بأغنيته الشهير "ملطشة القلوب"، وتم تكريمه عليها كأفضل أغنية سينجل لهذا العام، وأهدى الجائزة للمنتج نصر محروس.



كما كرمت النجمة صفية العمري عن مشوارها الفني، وحصلت شركة سينرجي على جائزة أفضل إنتاج، ونالت النجمة هند صبري جائزة أفضل ممثلة وهي عن طريق تصويت الجمهور عن فيلم الفيل الأزرق 2.



وفاز النجم كريم عبد العزيز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم الفيل الأزرق 2، وتكريمه عن فيلم "نادي الرجال السري"، واهدى الجائزة لروح الراحل المخرج سمير سيف.



كما فازت الفنانة إسعاد يونس كأفضل اعلامية عن برنامج صاحبة السعادة، وجائزة أفضل ممثلة كوميدية بتصويت الجمهور للنجمة دنيا سمير غانم.





