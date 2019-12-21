شيرين عبد الوهاب تتألق بحفل كامل العدد في "المنارة".. والجمهور : وحشتينا كتير (صور)





أحيت نجمة العالم العربي شيرين عبد الوهاب حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء أمس الجمعة على مسرح مركز المنارة في القاهرة الجديدة.وسط تجهيزات غير مسبقه من آجواء"لايف" بمواصفات عالمية وحضور كامل العدد.





وحضرت شيرين بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب وصعدت شيرين، على خشبة المسرح مرتدية سوارية احمر خطف أنظار الجميع وافتتحت وصلتها الطربية التي أمتدت لأكثر من ساعتين متتاليتين بأغنية "نساي" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات إعجاب الجمهور الذي استقبلها بعبارات "بنحبك يا شيرين .. وحشتينا كتير" والتي من جانبها علقت علي حفاوة الإستقبال قائلة :" وانتم كمان وحشتوني.. ده احلي يوم وانا معاكوا" .





واستكملت النجمة الكبيرة وصلتها بالعديد أغانيها الطربية والرومانسية التي تألقت بها طوال مشواها الفني منهما أغنيتي "كده يا قلبي" و"حبيته وبيني وبين نفسي" ، "مشاعر”، “اه يا ليل” ، “عين ونني” ، “على بالي” ، “بحبك انت” .. وغيرها ممن قدمها بناء علي رغبات المعجبات.





الحفل من تنظيم المنتج وليد منصور الذي يتولي إنتاج فيلم شيرين عبد الوهاب الجديد وشارك في التنظيم "تذكرتي" وصوت عاصم السيد وشهير نخله والإضاءة للعالمي طارق صبري ومهندس فليب ومهندس بهاء.











