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التشكيلة المتوقعة لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:43 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق ليستر سيتي اليوم السبت 21 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


ويدخل فريق ليستر سيتي المباراة وهو متفوق على فريق مانشستر سيتي بفارق 4 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 10 نقاط عن فريق ليفربول متصدر ترتيب البريميرليج حتى الآن والذي سوف يغيب عن تلك الجولة بسبب مشاركته في بطولة كاس العالم للانديه والتي تقام نسختها الحالية في قطر.


وسوف يدفع بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بالقوة الضاربة في مباراته ضد ليستر سيتي، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-


حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - فيرناندينيو - ستونز - ميندي.

خط الوسط : رودري - فودين - كيفين دي بروين - رحيم سترلينج - برناردو سيلفا.

خط الهجوم : جابريل جيسوس.


ويغيب اللاعب الإسباني ديفيد سيلفا عن فريق مانشستر سيتي بسبب الاصابة التي تعرض لها مؤخرا، بينما عاد المهاجم الأرجنتيني سيرجو اجويرو لتدريبات السيتي في الأيام الأخيرة، ولكن من المتوقع أن جوارديولا لن يجازف به بعد عودته مباشرة وان يكون على مقاعد البدلاء في هذا اللقاء.


وكان قد حقق فريق مانشستر سيتي فوزا هاما على فريق أرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات في لندن بين الفريقين، وعاد الفريق لنغمة الانتصارات بعد الخسارة من فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الاتحاد.


بينما سيلعب فريق ليستر سيتي هذا اللقاء بالتشكيلة التي يلعب بها منذ بداية الموسم، والاعتماد على المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي في الأمام، وتأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-


شمايكل - تشيلويل - ريكاردو بيريرا - ايفنز - سوينشو - نديدي - تيليمانياس - ماديسون - بارنيس - جيمي فاردي - ايهانتشو.


ويرغب بيب جوارديولا مدرب السيتي في تحقيق الفوز على ليستر سيتي من أجل تقليل الفارق بين الفريقين، وأيضاً العودة إلى المنافسة مع فريق ليفربول على لقب الدوري هذا الموسم بعد التعثرات الكثيرة للفريق هذا الموسم، في حال لم يتعثر ليفربول الا في مباراة وحيد ضد فريق مانشستر يونايتد بالتعادل بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر.
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