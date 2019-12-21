توفيق عكاشة: هناك احتمالات لتفكك هذه الدولة الأوروبية (فيديو)



وأوضح"عكاشة" خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إن هناك خلافات كبيرة في المملكة المتحدة البريطانية، بسبب خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مملكة أيرلندا تعارض الخروج، وكذلك مملكة اسكتلندا، ما يشير إلى وجود معارضة للخروج ومن ثم نشوب صراع بين الممالك الثلاث.



وأكد "عكاشة"، أن هذا الخلاف حول الخروج من الاتحاد الأوربي، ربما ينتج عنه تفكك المملكة البريطانية المتحدة، وخاصة ان ايرلندا واسكتلندا كانوا متشددين مع الراي المعارض للخروج من الاتحاد الأوربي.

وتسائل "عكاشة" قائلا: "هل بريطانيا دورها انتهى؟.. طب ما وضع اقتصادها الكبير وارتباطه بالشرق الأوسط؟".



جدد الإعلامي توفيق عكاشة، توقعاته باقتراب العالم من حرب عالمية ثالثة، مشيرا إلى أن هناك احتمالات ايضا بتفكك المملكة المتحدة البريطانية.