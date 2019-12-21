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محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام فلامنجو فى نهائي كأس العالم للأندية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:20 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ملعب خليفة الدولي مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين ليفربول الإنجليزي وبين فريق فلامنجو البرازيلي فى مباراة قوية ينتظرها جميع مشاهدي كرة القدم فى العالم وخاصة محبي ليفربول الإنجليزي من أجل التتويج بمونديال الأندية لأول مرة فى تاريخ الريدز بينما يأمل فريق فلامنجو فى تحقيق مفاجئة كبىي بالتتويج باللقب.


موعد مباراة ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي

يسعي ليفربول الإنجليزي للفوز ببطولة كأس العالم للأندية على حساب فريق فلامنجو البرازيلي بينما يسعي الفريق البرازيلي لتحقيق مفاجئة بالفوز على ليفربول وستقام المباراة فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي فى نهائي مونديال الأندية فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 وقناة الكأس المفتوحه.


التشكيل المتوقع لفريق ليفربول الإنجليزي

حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : إلكسندر تيرنت أرنولد، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، أندرو روبيرتسون

خط الوسط : هندرسون، فاينالدوم، نابي كيتا

خط الهجوم : محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو مانى


ويذكر إن ليفربول الإنجليزي فاز اللقاء الماضي فى ربع النهائي على حساب فريق مونتيري المكسيكي بهدفين لهدف سجلهم نابي كيتا وفيرمينو بينما فريق فلامنجو فاز على الهلال السعودى بثلاثية لهدف. 
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