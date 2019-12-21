التشكيل المتوقع لفريق أستون فيلا ضد ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي



يستضيف ملعب فيلا بارك مباراة قوية اليوم تجمع بين أستون فيلا ونظيره ساوثهامبتون ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقوده الحكم كريج باوسون.





موعد مباراة أستون فيلا وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي



يحل فريق ساوثهامبتون ضيف ثقيل على نظيره أستون فيلا ضمن مباريات الجولة ال 18 من الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي



يستضيف أستون فيلا نظيره ساوثهامبتون على ملعبه ووسط جماهيره ضمن مباريات الجولة ال 18 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 و beIN Sport HD 7 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.





التشكيل المتوقع لفريق أستون فيلا ضد ساوثهامبتون



حراسة المرمى: هيتون



خط الدفاع: جاليبرت – إنجليز – هاوس - تارجت.



خط الوسط: لانسبوري - ماك جين – جريليش – ناكامبا - أنور الغازي



خط الهجون: ويسلي موراييس.