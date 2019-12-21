ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. فاردي يحلم بالتسجيل فى مرمي السيتي من أجل الإنفراد بصدارة الهدافين







تنطلق اليوم مباريات الجولة ال 18 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج بمباريات قوية تعد أبرزها مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي فى صراع المركز الثانى وا لمنافسة مع المتصدر ليفربول، وأيضا مواجهة قوية ستقام يوم الأحد بين توتنهام هوتسيبير وتشيلسي.





ومازال جيمي فاردى مهاجم ليستر سيتي متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي البريميرليج بعد 17 جولة سجل خلالهم 16 هدف وينافسه كل من بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال وتامى إبراهام لاعب تشيلسي.