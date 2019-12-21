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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. فاردي يحلم بالتسجيل فى مرمي السيتي من أجل الإنفراد بصدارة الهدافين

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:22 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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تنطلق اليوم مباريات الجولة ال 18 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج بمباريات قوية تعد أبرزها مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي فى صراع المركز الثانى والمنافسة مع المتصدر ليفربول، وأيضا مواجهة قوية ستقام يوم الأحد بين توتنهام هوتسيبير وتشيلسي.


ومازال جيمي فاردى مهاجم ليستر سيتي متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي البريميرليج بعد 17 جولة سجل خلالهم 16 هدف وينافسه كل من بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال وتامى إبراهام لاعب تشيلسي.


ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات السبت

جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي 16 هدف

تامي إبراهام لاعب تشيلسي 11 هدف

بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال 11 هدف

ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 10 أهداف

تيمو بوكي لاعب نورويتش سيتى 9 أهداف

داني إنجز لاعب ساوثهامبتون 9 أهداف

محمد صلاح لاعب ليفربول 9 أهداف

ساديو ماني لاعب ليفربول 9 أهداف

رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتى 9 أهداف

سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى 9 أهداف

هاري كين لاعب توتنهام هوتسيبير 9 أهداف

كريس وود لاعب بيرنلي 7 أهداف

ماوباي لاعب برايتون 7 أهداف

كيفين دى بروين لاعب مانشستر سيتى 7

أشلي بارنس لاعب بيرنلى 7 أهداف

راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون 6 أهداف

ريتشارليسون لاعب إيفرتون 6 أهداف

هاري ويلسون لاعب بورنموث 6 أهداف

ليس موسيت لاعب شيفيليد يونايتد 5 أهداف

جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي 5 أهداف
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