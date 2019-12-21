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ماذا يحتاج أرسنال في سوق الإنتقالات الشتوية؟

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:13 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يمر نادي أرسنال بواحد من أصعب مواسمه الكروية على الإطلاق منذ زمن بعيد، حيث شهد هذا الموسم العديد من النتائج السلبية والعروض الضعيفة للفريق في جميع الأصعدة.


كما ألقى الإهتزاز الفني بظلاله على الفريق، حيث أصبح المدرب الإسباني الجديد " ميكيل أرتيتا" الذي تم تعيينه رسمياً اليوم، هو الثالث على دفة قيادة الجانرز في مدة 4 أشهر فقط، بعد الإسباني الآخر أوناي إيمري والسويدي فريدي ليونبيرج.


موقف أرسنال الحالي في جميع البطولات

يحتل نادي أرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة من 17 مباراة حتى الآن وقبل مواجهة الفريق مساء اليوم السبت أمام إيفرتون، وودع كأس رأبطة الأندية الإنجليزية المحترفة من دور الـ 16 أمام ليفربول بركلات الترجيح، بعد التعادل 5-5.


وسيواجه أرسنال فريق ليدز يونايتد مطلع يناير المقبل في الدور الثالث من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، كما سيواجه فريق أوليمبياكوس اليوناني في دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي فبراير المقبل.


صفقات أرسنال في الصيف الماضي

تعاقد أرسنال مع مدافع تشيلسي دافيد لويز وجناح ليل الفرنسي نيكولاس بيبي والظهير الأيسر الإسكتلندي كيران تيرني لاعب سيلتيك، ولاعب ريال مدريد داني سيبايوس على سبيل الإعارة، ومدافع سانت إيتيان الفرنسي ويليام ساليبا، مع تركه لفريقه على سبيل الإعارة لمدة عام.


ماذا ينقص فريق أرسنال الحالي

على الصعيد الفني، يحتاج فريق أرسنال الحالي العديد من الصفقات في الكثير من المراكز، وهذا ما أظهرته مباريات الفريق السابقة في الدوري والكأس والدوري الأوروبي، وتتطلع جماهير الفريق في قيام الإدارة بعدة صفقات تعيد الإتزان مرة أخرى للفريق فيما تبقى من الموسم، ويسلط لكم الفجر الرياضي على أبرز نواقص أرسنال هذا الموسم.


قلب الدفاع

لا تبدو شراكة لويز – سوكراتيس مناسبة لنادي أرسنال، بعد أن تلقى الفريق 27 هدفاً على صعيد بطولة الدوري الإنجليزي فقط، ولذلك يحتاج أسنال لصفقة على أقل تقدير في هذا المركز.


أبرز المرشحين: كريس سمولينج لاعب مانشستر يونايتد المعار لروما – تشالجار سونسيو لاعب ليستر سيتي – مري ديمرال لاعب يوفنتوس – دانيلي روجاني لاعب يوفنتوس.


وسط الميدان

يعاني خط وسط أرسنال من العديد من الأزمات، في ظل عدم تأقلم الثنائي لوكاس توريرا وداني سيبايوس على الحياة في لندن، وإقتراب خروج السويسري جرانيت تشاكا بعد أزمته الشهيرة.


أبرز المرشحين: ويلفريد نديدي لاعب ليستر سيتي – دينيس زكريا لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ.


الجناح الهجومي

يحتاج الجانرز صفقة إضافية على مستوى الخط الهجومي للفريق، وخاصة في الجناح الهجومي الأيمن والأيسر، في ظل صعوبة تأقلم نيكولاس بيبي أغلى صفقات النادي في تاريخه على الحياة في لندن.


أبرز المرشحين: ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس – رايان فرازر لاعب بورنموث. 
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