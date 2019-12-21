ماذا يحتاج أرسنال في سوق الإنتقالات الشتوية؟





صفقات أرسنال في الصيف الماضي



تعاقد أرسنال مع مدافع تشيلسي دافيد لويز وجناح ليل الفرنسي نيكولاس بيبي والظهير الأيسر الإسكتلندي كيران تيرني لاعب سيلتيك، ولاعب ريال مدريد داني سيبايوس على سبيل الإعارة، ومدافع سانت إيتيان الفرنسي ويليام ساليبا، مع تركه لفريقه على سبيل الإعارة لمدة عام.





ماذا ينقص فريق أرسنال الحالي



على الصعيد الفني، يحتاج فريق أرسنال الحالي العديد من الصفقات في الكثير من المراكز، وهذا ما أظهرته مباريات الفريق السابقة في الدوري والكأس والدوري الأوروبي، وتتطلع جماهير الفريق في قيام الإدارة بعدة صفقات تعيد الإتزان مرة أخرى للفريق فيما تبقى من الموسم، ويسلط لكم الفجر الرياضي على أبرز نواقص أرسنال هذا الموسم.