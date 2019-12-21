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ماذا يحتاج بايرن ميونخ في فترة الإنتقالات الشتوية ؟
السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:58 ص
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عبدالقادر عرابي
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يخوض نادي بايرن ميونخ الألماني موسماً متوازناً حتى الآن على صعيد بطولات الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.
ورغم تعرض الفريق لهزة كبيرة في بداية الموسم بالسقوط أمام إنتراخت فرانكفورت بسداسية والتضحية بالمدير الفني الكرواتي نيكو كوفاتس، إلا أن المدير الفني الحالي للفريق هانز فليك إستطاع السيطرة على الأمور، وإن كانت الأمور مهتزة بعض الشئ في الدوري الألماني.
موقف الفريق الحالي في جميع البطولات
يحتل بايرن ميونخ المركز الثالث في الدوري الألماني برصيد 30 نقطة من 16 مباراة، وهو غير بعيد عن ثنائي الصدارة بوروسيا مونشنجلادباخ ولايبزج صاحبا الـ 34 نقطة، وذلك قبل مواجهة الفريق اليوم ضد فولفسبورج في الجولة 17 من الدوري الألماني، وهي المباراة الأخيرة في الدور الأول قبل فترة التوقف الشتوي.
كما سيواجه الفريق هوفنهايم في دور الـ 8 من بطولة كأس ألمانيا، ونادي تشيلسي الإنجليزي في دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك خلال شهر فبراير القادم.
صفقات بايرن ميونخ في الصيف الماضي
تعاقد النادي البافاري مع الثنائي الفرنسي لوكاس هيرنانديز قادماً من أتليتيكو مدريد الإسباني وبنيامين بافارد لاعب شتوتجارت الألماني، والثنائي المعار فيليبي كوتينيو قادماً من برشلونة، وإيفان بيرسيتش لاعب إنتر ميلان الإيطالي.
ويحتاج النادي البافاري لبعض الصفقات لمواصلة المنافسة على الجبهات الثلاث، لا سيما بطولة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن صفوف الفريق منذ عام 2013.
الظهير الأيمن
يمتلك بايرن ميونخ ثنائي يجيدان شغل هذا الدور على أعلى المستويات وهما جوشوا كيميتش وبنيامين بافارد، بيد أن الإصابات المتتالية أجبرت فليك على الدفاع بالأول في مركز الوسط في فترات كثيرة، والثاني في مركز قلب الدفاع، لذا يسعى الفريق لضم ظهير أيمن جدي للفريق.
أبرز المرشحين: جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي.
الجناح الهجومي
لم يستطع النادي البافاري من تعويض الثنائي الشهير روبين وريبري على أروقة الفريق الهجومية، ورغم تألق سيرجي جنابري، إلا أن النادي البافاري في حاجة لجناح آخر، لا سيما بعد إصابة الفرنسي كينجسلي كومان.
أبرز المرشحين: كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي – ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس – ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي.
صانع الألعاب
لم يقنع النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو جماهير البايرن بشكل كبير، وتميل الإدارة لعدم تفعيل بند شراء اللاعب بنهاية الإعارة، الأمر الذي يتطلب توفير صانع ألعاب بديل له.
أبرز المرشحين: كاي هافريتز لاعب باير ليفركوزن الألماني – كريستيان إيركسن لاعب توتنهام – يوليان دراكسلر لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.
المهاجم الصريح
لا يمتلك الفريق البافاري سوى البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي كمهاجم صريح، وبالتأكيد يحتاج الفريق لمهاجم يلعب دورالبديل لهداف البوندزليجا ودوري أبطال أوروبا، لا سيما لخوض مباريات الكؤوس أو تعويضه في حال إصابته.
أبرز المرشحين: ألكسندر ميرانتشوك لاعب لوكوموتيف موسكو – الحسن بليا لاعب فولفسبورج – ديريس ميرتنز لاعب نابولي.
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