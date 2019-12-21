Advertisements
Advertisements
Advertisements

ماذا يحتاج بايرن ميونخ في فترة الإنتقالات الشتوية ؟

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:58 ص
Advertisements
بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
عبدالقادر عرابي
Advertisements


يخوض نادي بايرن ميونخ الألماني موسماً متوازناً حتى الآن على صعيد بطولات الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.


ورغم تعرض الفريق لهزة كبيرة في بداية الموسم بالسقوط أمام إنتراخت فرانكفورت بسداسية والتضحية بالمدير الفني الكرواتي نيكو كوفاتس، إلا أن المدير الفني الحالي للفريق هانز فليك إستطاع السيطرة على الأمور، وإن كانت الأمور مهتزة بعض الشئ في الدوري الألماني.


موقف الفريق الحالي في جميع البطولات

يحتل بايرن ميونخ المركز الثالث في الدوري الألماني برصيد 30 نقطة من 16 مباراة، وهو غير بعيد عن ثنائي الصدارة بوروسيا مونشنجلادباخ ولايبزج صاحبا الـ 34 نقطة، وذلك قبل مواجهة الفريق اليوم ضد فولفسبورج في الجولة 17 من الدوري الألماني، وهي المباراة الأخيرة في الدور الأول قبل فترة التوقف الشتوي.


كما سيواجه الفريق هوفنهايم في دور الـ 8 من بطولة كأس ألمانيا، ونادي تشيلسي الإنجليزي في دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك خلال شهر فبراير القادم.


صفقات بايرن ميونخ في الصيف الماضي

تعاقد النادي البافاري مع الثنائي الفرنسي لوكاس هيرنانديز قادماً من أتليتيكو مدريد الإسباني وبنيامين بافارد لاعب شتوتجارت الألماني، والثنائي المعار فيليبي كوتينيو قادماً من برشلونة، وإيفان بيرسيتش لاعب إنتر ميلان الإيطالي.


ويحتاج النادي البافاري لبعض الصفقات لمواصلة المنافسة على الجبهات الثلاث، لا سيما بطولة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن صفوف الفريق منذ عام 2013.


الظهير الأيمن

يمتلك بايرن ميونخ ثنائي يجيدان شغل هذا الدور على أعلى المستويات وهما جوشوا كيميتش وبنيامين بافارد، بيد أن الإصابات المتتالية أجبرت فليك على الدفاع بالأول في مركز الوسط في فترات كثيرة، والثاني في مركز قلب الدفاع، لذا يسعى الفريق لضم ظهير أيمن جدي للفريق.


أبرز المرشحين: جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي.


الجناح الهجومي

لم يستطع النادي البافاري من تعويض الثنائي الشهير روبين وريبري على أروقة الفريق الهجومية، ورغم تألق سيرجي جنابري، إلا أن النادي البافاري في حاجة لجناح آخر، لا سيما بعد إصابة الفرنسي كينجسلي كومان.


أبرز المرشحين: كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي – ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس – ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي.


صانع الألعاب

لم يقنع النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو جماهير البايرن بشكل كبير، وتميل الإدارة لعدم تفعيل بند شراء اللاعب بنهاية الإعارة، الأمر الذي يتطلب توفير صانع ألعاب بديل له.


أبرز المرشحين: كاي هافريتز لاعب باير ليفركوزن الألماني – كريستيان إيركسن لاعب توتنهام – يوليان دراكسلر لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. 


المهاجم الصريح

لا يمتلك الفريق البافاري سوى البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي كمهاجم صريح، وبالتأكيد يحتاج الفريق لمهاجم يلعب دورالبديل لهداف البوندزليجا ودوري أبطال أوروبا، لا سيما لخوض مباريات الكؤوس أو تعويضه في حال إصابته.


أبرز المرشحين: ألكسندر ميرانتشوك لاعب لوكوموتيف موسكو – الحسن بليا لاعب فولفسبورج – ديريس ميرتنز لاعب نابولي.
Advertisements

أخبار تهمك

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

نشرة ريال مدريد اليوم.. ضربة قاضية لأحلام زيدان ونجم الملكي يقترب من الرحيل والبيرنابيو يستعد للصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

live| مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر yalla shoot بي ان سبورت المفتوحة رابط ماتش الهلال بدون تقطيع

الآن

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 9 ساعات

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: خطف صفقة جديدة من الزمالك.. تعليق ناري من الأحمر بشأن كهربا.. بشري سارة قبل مواجهة الاتحاد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

"شديد البرودة يصل لحد الصقيع".. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 4 ساعات

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

نتيجة مباراة الزمالك اليوم | أهداف مباراة الزمالك وسموحة | بث مباشر مباراة الزمالك الآن ON SPORT LIVE

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:45 م

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

01:35 ص

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

07:08 م

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

10:49 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status