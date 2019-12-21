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الهلال ضد مونتيري.. الفرصة الأخيرة لصناعة رقمين مميزين للأزرق

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:52 ص
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعد الهلال السعودي لملاقاة نظيره مونتيري المكسيكي، اليوم السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية 2019، والمقام في قطر.


الهلال السعودي يستطيع أن يصنع رقمين مميزين في كأس العالم للأندية، بين الأندية السعودية التي شاركت في البطولة.


الأزرق الأقل تلقياً للأهداف حتى الآن، برصيد 3 أهداف، إذ أنه في عام 2000، تلقى النصر 8 أهداف، بينما في نسخة 2005، دخل شباك الاتحاد 6 أهداف.


يستطيع الهلال أيضاً أن يكون الأكثر تسجيلاً للأهداف، إذ أنه يحتاج ثلاث أهداف ليعادل ماسجله النصر والاتحاد، برصيد 5 أهداف لكل منهما.


موعد مباراة مونتيري المكسيكي والهلال

وتنطلق المباراة بين الهلال السعودي منافسه مونتيري المكسيكي،اليوم السبت، عند الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مصر، والخامسة والنصف بتوقيت السعودية.


تشكيل الهلال المتوقع ضد مونتيري كالتالي

عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانغ هيون سو، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، محمد كنو، كارلوس ادواردو، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري، بافتيمبي جوميز.
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