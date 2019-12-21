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تعرف على البئر الذي تفجر بيد السيد المسيح (فيديو)

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:40 ص
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محمود سعد أمام البئر
محمود سعد أمام البئر
جرجس ميلاد
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كشف الإعلامي محمود سعد، سر تحطم تماثيل معبد تل بسطا في الشرقية، مشيرا إلى أن هناك ثلاث قصص حول أسباب تحطم هذه التماثيل، الأولى أن تكون بسبب زلزال عنيف، والثانية الغزوات العنيفة على مصر.

وأضاف "سعد" خلال برنامجه "باب الخلق" المذاع على قناة "النهار"، أن القصة الثالثة، هى أن التماثيل تحطمت فور أن وضع الطفل المسيح وأمه السيدة العذراء ويوسف النجار، أقدامهم على هذه المنطقة، مستشهدا بآية وردت في سفر أشعياء تقول: "فَتَرْتَجِفُ أَوْثَانُ مِصْرَ مِنْ وَجْهِهِ، وَيَذُوبُ قَلْبُ مِصْرَ دَاخِلَهَا." (إش 19: 1)، مؤكدا أنه المعبد الوحيد في مصر الذى حدث له ذلك.

وأشار "سعد" إلى أن المنطقة بها بئر، يقال أن الطفل المسيح رسم دائرة على الأرض فتفجرت هذه البئر، الموجودة حتى الآن، مؤكدا أن هذه القصص مؤكدة ومكتوبة بأيدي عدد كبير من المؤرخين، مؤكدًا أن المسلمين يصدقون كل المعجزات التى صنعها السيد المسيح، لأنه مذكور في القرآن أنه فعلها بإذن من الله.
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الكلمات المفتاحية

محمود سعد تل بسطا العائلة المقدسة

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