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كلوب يكشف توقعاته بشأن نهائي مونديال الأندية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:48 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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رأى المدرب الألماني يورغن كلوب، اليوم الجمعة، أن فريقه ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، ليس معصوماً من الخسارة على رغم الأداء القوي الذي يقدمه في الآونة الأخيرة، وذلك عشية لقاء فلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في نهائي كأس العالم للأندية.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي: "لا نرى أنفسنا فريقاً لا يخسر المباريات، نرى أنفسنا فريقاً عليه أن يجهد للحصول على فرصة للفوز بالمباراة وهذا ما نحاول القيام به كل مرة"، متابعاً: "نحاول أن نكون جاهزين 100% لكل يوم"، وذلك من الاعتناء بتفاصيل عدة لاسيما شأن اللاعبين "تشمل ماذا يأكلون، كم ساعة ينامون، لكن لا أعتقد أننا الفريق الوحيد الذي يقوم بذلك".

وأضاف: "ما نحاول القيام به كل يوم هو تحضير حلول للمشكلات" التي يمكن أن تواجه الفريق خلال المباريات.

وأحرز ليفربول في نهاية الموسم الماضي لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، ويبدو هذا الموسم أقرب من أي وقت مضى من إحراز لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.

ويتصدر الفريق الأحمر الترتيب بعد 17 مرحلة من 38، بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه، وهو لم يخسر في الدوري المحلي منذ يناير (كانون الثاني) 2019.

وبلغ ليفربول المباراة النهائية بفوزه على مونتيري المكسيكي 2-1 في الوقت القاتل الأربعاء، بينما تغلب فلامنغو على الهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا بنتيجة 3-1 في نصف النهائي الأول الذي أقيم الثلاثاء.

ويسعى ليفربول إلى إحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه، علماً بأنه يشارك في البطولة للمرة الثانية بعد عام 2005 عندما خسر النهائي أمام ساو باولو البرازيلي.

في المقابل، يخوض فلامنغو البطولة للمرة الأولى، ويأمل في أن يصبح أول فريق من بلاده يتوج باللقب منذ كورينثيانز عام 2012.
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