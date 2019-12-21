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موعد مباراة بيراميدز والمصري اليوم السبت 21 /12 /2019 في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:45 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ستاد الجيش بالسويس مباراة قوية اليوم تحمع بين النادي المصري ونادي بيراميدز ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري، فى لقاء قوي يسعي فيه الفريقين للفوز بالثلاث نقاط لتحسين مركزهم بجدول الدوري.


وكان نادي المصري تحت قيادة مدربه إيهاب جلال خسر اللقاء الماضي أمام فريق إنبي بهدف دون رد بينما خسر أيضا فريق بيراميدز أمام فريق الجونة بثلاث أهداف مقابل هدفين، مما يجعل شعار الفريقين لا بديل عن الفوز.


موعد مباراة المصري وبيراميدز بالدوري المصري

يحل فريق بيراميدز ضيف ثقيل على نظيره المصري ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة المصري وبيراميدز بالدوري المصري

يلتقي فريقي بيراميدز والمصري اليوم ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD.


وكان نادي بيراميدز قد أعلن عن رحيل المدير الفنى الفرنسي سباستيان ديسابر وقدوم عبدالعزيز عبد الشافي بدلا منه، وسيدخل الفريق دون حارسه أحمد الشناوي الذى أصيب فى المران الأخير قبل المباراة.
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