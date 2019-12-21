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كريم عبد العزيز وإسعاد يونس يلتقطان صورة تذكارية في حفل دير جيست

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:40 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر تصوير عبد الحافظ حمدي
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أقيم اليوم حفل توزيع جوائز دير جيست للأفضل خلال ٢٠١٩، وذلك فى أحد الفنادق الكبري بالتجمع.

وحرص الفنان كريم عبد العزيز على حضور حفل توزيع جوائز دير جيست، وأثناء الحفل التقط صورة تذكارية مع الفنانة إسعاد يونس.

وشهد الحفل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام منهم "كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، إسعاد يونس، هنادي مهني، أحمد جمال، حنان مطاوع، صفية العمري، إنجي المقدم، إياد نصار، عبير صبري، عمرو عبد الجليل، بوسي شلبي، منى العراقي، لبلبة، عصام كاريكا، محمد سعد، مصطفي شوقي".

يشار إلى أن الفنان كريم عبد العزيز يستعد لطرح فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي، ويشارك كريم عبد العزيز فى بطولته كلا من"ماجد الكدواني، دينا الشربيني، نسرين آمين".


ويعد فيلم "الفيل الأزرق 2" آخر أعمال كريم عبد العزيز، وشارك فى بطولته "نيللى كريم، وهند صبرى، وإياد نصار، وشيرين رضا، وآخرون"، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز
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الكلمات المفتاحية

منوعات كريم عبد العزيز دير جيست الفجر الفني اسعاد يونس

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