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ماجد المصري يغازل مايا دياب على الهواء (فيديو)

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:47 ص
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ماجد المصري ومايا دياب
ماجد المصري ومايا دياب
جرجس ميلاد
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كشف الفنان ماجد المصري عن "مقالب" نفذها في الفنانة اللبنانية مايا دياب، والفنانة المصرية غادة عبد الرازق، مضيفا: "مايا أعرفها من زمان وأول مرة أشتغل معاها، وعلى المستوى الشخصي هى بالمصري كدة حتة عسلية.. بسيطة جدا جدا".

وأضاف "المصري" خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي" الذى يقدمه الإعلامي رامي رضوان على قناة "دي إم سي"،: "أنا كنت داخل المطعم ولقيت حمدى بدر، غمزلى وأنا فهمت.. فدخلت جنب ودنها وهمست.. فلاقيت حمدي بيقول كلام مش مفهموم فمايا اتخضت جامد ووقعت".

وروى مقلب آخر نفذه في الفنانة غادة عبد الرازق، أثناء تصوير مسلسل "مع سبق الإصرار"، قائلا: "دخلت وشكلى قافش جدا، قعدت تقولى مالك، قولتها تعالي هقولك على حاجة.. أنا شوفت حلم ومرعوب، قالت حلم لمين.. قولتلها ليكي، وحكيتلها فيلم رعب، فقعدت تعيط".
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الكلمات المفتاحية

مايا دياب ماجد المصري غادة عبد الرازق

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