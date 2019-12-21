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بعد فوزها بجائزة أحسن ممثلة.. حنان مطاوع تشكر دير جيست (صور)

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:32 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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كرم القائمون على حفل مؤسسة دير جيست، النجمة حنان مطاوع، بجائزة أحسن ممثلة عن دورها في مسلسل لمس أكتاف، والذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

ونشرت حنان مطاوع، مجموعة من الصور خلال تكريمها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت "مطاوع" على الصور التي قامت بنشرها قائلة: "شكرا ديرجيست علي جائزه احسن ممثله عن لمس اكتاف".

ونالت الصور إعجاب الجمهور المتابع لها، وإنهالت عليها التعليقات معبرين عن إعجابهم بإطلالتها المتميزة، وقدموا التهنئة لها على الجائزة وعن دورها التي تألقت فيه بطريقة حازت على حبهم لها.

وقدمت النجمة نجلاء بدر، التهنئة للنجمة حنان مطاوع، على جائزة أحسن ممثلة وعلقت قائلة: "حبيبتي تستاهلي أكتر كمان وألف مبروك".

وتألقت حنان مطاوع، بإطلالة مبهرة كعادتها مرتدية فستان طويل من اللون الموف الهادىء، ومطرز من الصدر والأكتاف، وصففت شعرها منسدل على الظهر وقامت برفع جزء منه إلى الأعلى عن طريق "الكحكة" مع مكياج هادىء يناسب الإطلالة، وشنطة صغيرة، وإكسسوارات بسيطة.

كما كُرمت النجمة حنان مطاوع، مساء أول أمس الخميس في حفل توزيع جوائز الهيئة الوطنية للإعلام "قناة النايل دراما" كأفضل ممثلة عن ذات المسلسل، تأكيدًا بأنها تعيش حالة من النشاط الفني وحصد العديد من الجوائز.

مسلسل لمس أكتاف بطولة ياسر جلال، حنان مطاوع، فتحي عبد الوهاب، هبة عبد الغني، إيمان العاصي، كرم جابر، كارولين خليل، محمد عز، سمر مرسي، تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنباوي. 

بعد فوزها بجائزة أحسن ممثلة.. حنان مطاوع تشكر دير جيست (صور)
بعد فوزها بجائزة أحسن ممثلة.. حنان مطاوع تشكر دير جيست (صور)
بعد فوزها بجائزة أحسن ممثلة.. حنان مطاوع تشكر دير جيست (صور)
بعد فوزها بجائزة أحسن ممثلة.. حنان مطاوع تشكر دير جيست (صور)
بعد فوزها بجائزة أحسن ممثلة.. حنان مطاوع تشكر دير جيست (صور)
بعد فوزها بجائزة أحسن ممثلة.. حنان مطاوع تشكر دير جيست (صور)
بعد فوزها بجائزة أحسن ممثلة.. حنان مطاوع تشكر دير جيست (صور)
بعد فوزها بجائزة أحسن ممثلة.. حنان مطاوع تشكر دير جيست (صور)
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الكلمات المفتاحية

دير جيست حنان مطاوع حفل جوائز تكريم

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