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باحث سياسي يكشف حقيقة عزل ترامب (فيديو)

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:08 ص
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
جرجس ميلاد
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كشف الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث في الشؤون الخارجية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حقيقة عزل أو اقتراب عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن هذه الأحاديث فيها قدر كبير من المبالغة.

,أوضح "عبد الفتاح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس" المذاع على قناة "المحور"، أن آلية اتخاذ القرار في الولايات المتحدة، منقسمة وتعتمد على التدرج في مراكز اتخاذ القرار، مؤكدا أنه لابد من الحصول على موافقة ثلثي الأعضاء في الكونجرس الأمريكي بشقيه، حتى يتم إقرار عزل الرئيس.

وأشار إلى أن قرار عزل ترامب أحيل من البرلمان الأمريكي إلى مجلس الشوخ حيث أنه صاحب القول الفصل في الموضوع، مؤكدا أن الجمهوريون هم المسيطرون على هذا المجلس، وهم من مؤيدي ترامب، وسيدافعون عن بقائه ولن يقبلوا باقالة الرئيس ليس حبا في ترامب، ولكن حرصا على مكانة الحزب سياسيا.

وأكد أن شعبية ترامب تزداد في الشارع الأمريكي بسبب الإنجازات الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا أنه إذا تم عزل ترامب سيؤثر ذلك على مستقبل الحزب الجمهوري لسنوات عدة، لذلك لن يسمح مجلس الشيوخ بعزل ترامب.
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لبرلمان عزل ترامب ترامب الكونجرس الحزب الجمهوري

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