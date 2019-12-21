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تكريم نداء شرارة في حلفها بالإمارات.. تعرف على التفاصيل

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:54 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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أحيت الفنانة نداء شرارة، أول أمس الخميس حفلًا ناجحُا لصالح "مؤسسة سلطان بن علي العويسي الثقافية" وتعتبر من أهم المؤسسات في الامارات التي تهتم بالثقافة حيث كُرمت عدة شخصيات منهم الشيخة البحرانية مي الخليفة.

وقامت بتقديم عدد كبير من أغانيها المميزة وتفاعل الجمهور عليها وخاصة بعد نجاح "حبيتك بالتلاتة" وردود أفعالها علي السوشيال ميديا وسط حضور كبير من جمهورها.

وكانت قد طرحت الفنانة نداء شرارة، اغنية جديدة من ألبومها الجديد"سهرانة انا"، على قناتها الخاصة بوقع يوتيوب،والذى تخطت أعلى نسبة مشاهدة، ومن كلمات الأغنية،قال ما بدو يحكيني، واه شو عايشا، قال متغير والقسوة هلأ بلشا، جيت حكيتو، قلي شو رأيك الليلة، اعزم عينيكي عالعشا، طيب وقفلي هالحركات، منن الك كل مرة بتزعل قلبي وبتحملك، ومن الحان وإنتاج الأغنية، جان مارى الريشى.

يذكر أن مؤخر طرحت نداء شرارة، أغنية" حبيتك بالتلاتة" الذى حققت نجاحاً كبيراً لدى جمهورها، حيث تخطت أعلى نسبة مشاهدة على موقع يوتيوب، كما طرحت اغنية، سهرانة انا، حكايتي، كلام فى كلام، وغيرهم من الاغانى المختلفة لديها.

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الكلمات المفتاحية

نداء شرارة منوعات حفل تكريم الفجر الفني

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