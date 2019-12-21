فيلم "الفلوس" يتصدر تريند جوجل





تصدر فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني محرك البحث جوجل، وذلك بعد إعلان طرحه فى السينمات يوم ٢٥ ديسمبر الجاري، بعد تأجيل عرضه لأكثر من مرة.





فيلم "الفلوس" كان يحمل اسم "كل سنة وأنت طيب" ، طوال فترة التصوير وتم تغييره مع طرح البرومو الأول للفيلم.





"فيلم الفلوس" تدور قصته حول "سيف" نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.





ويذكر أن فيلم "الفلوس" من بطولة كوكبة من النجوم وهم "تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح وغيرهم من النجوم"، بالإضافة إلى ظهور عدد من نجوم الفن كضيوف شرف مثل"أحمد السقا، مي عز الدين، على ربيع، ويزو"، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.





وكان آخر أعمال تامر حسني السينمائية فيلم "البدلة"، وهو من بطولة "تامر حسني، أمينة خليل، وماجد المصري، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سراج"، بالإضافة إلى ضيوف الشرف وهم "حسن الرداد وإيمي سمير غانم وأحمد زاهر وأحمد شوبير ومجدي عبد الغني وتامر أمين"، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج ماندو العدل.