Advertisements
Advertisements
Advertisements

فيلم "الفلوس" يتصدر تريند جوجل

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:50 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

تصدر فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني محرك البحث جوجل، وذلك بعد إعلان طرحه فى السينمات يوم ٢٥ ديسمبر الجاري، بعد تأجيل عرضه لأكثر من مرة.

 فيلم "الفلوس" كان يحمل اسم "كل سنة وأنت طيب" ، طوال فترة التصوير وتم تغييره مع طرح البرومو الأول للفيلم.

"فيلم الفلوس" تدور قصته حول "سيف" نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

ويذكر أن فيلم "الفلوس" من بطولة كوكبة من النجوم وهم "تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح وغيرهم من النجوم"، بالإضافة إلى ظهور عدد من نجوم الفن كضيوف شرف مثل"أحمد السقا، مي عز الدين، على ربيع، ويزو"، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.

وكان آخر أعمال تامر حسني السينمائية فيلم "البدلة"، وهو من بطولة "تامر حسني، أمينة خليل، وماجد المصري، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سراج"، بالإضافة إلى ضيوف الشرف وهم "حسن الرداد وإيمي سمير غانم وأحمد زاهر وأحمد شوبير ومجدي عبد الغني وتامر أمين"، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج ماندو العدل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات فيلم جوجل الفلوس الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 8 ساعات

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ حوالي 7 ساعات

"شديد البرودة يصل لحد الصقيع".. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

منذ ساعتين و 21 دقيقة

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم | أهداف مباراة الزمالك وسموحة | بث مباشر مباراة الزمالك الآن ON SPORT LIVE

منذ حوالي 7 ساعات

نشرة ريال مدريد اليوم.. ضربة قاضية لأحلام زيدان ونجم الملكي يقترب من الرحيل والبيرنابيو يستعد للصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

live| مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر yalla shoot بي ان سبورت المفتوحة رابط ماتش الهلال بدون تقطيع

الآن

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ حوالي 6 ساعات

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: خطف صفقة جديدة من الزمالك.. تعليق ناري من الأحمر بشأن كهربا.. بشري سارة قبل مواجهة الاتحاد

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

كريم عبدالعزيز يتصدر مؤشرات البحث على "جوجل" بعد انتشار شائعة وفاته

رامز جلال يتصدر تريند "جوجل" بعد بوستر برنامجه الجديد (صورة)

بعد شائعة وفاته.. حسن حسني يتصدر تريند تويتر

حادث انفجار معهد الأورام يتصدر جوجل في مصر والسعودية

فيلم "خيال مآتة" لـ أحمد حلمي يتصدر مؤشرات البحث على جوجل

بعد عرض فيلم "الممر".. محمد فراج يتصدر مؤشرات البحث على جوجل

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
01:35 ص

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

03:45 م

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

10:49 م

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

10:27 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status