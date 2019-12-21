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فيديو | مرتضي منصور يكشف أعمال السحر في مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري الممتاز

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:43 ص
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بوابة الفجر
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عرض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عدد من الأشياء الغربية والتي وصفها بسحر تم تنفيذه ضد لاعبي الفريق الأبيض اليوم وهو ما أدى الى تعادلهم مع سموحة بدون أهداف في الجولة الثامنة من مبارايات الدوري المصري الممتاز.

وظهر رئيس الزمالك خلال فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتي يظهر فيها منصور ويتحدث عن العمل السحري الذي تعرض له نجوم الزمالك في مباراة اليوم.

وقال منصور في تصريحات صحفية: هناك من يقف خلف هذه الأعمال لعرقلة مسيرة الفارس الأبيض وفي مقدمتهم رجل الأعمال الشهير ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق ومعه هاتي العتال بالإضافة الى فرج عامر رئيس نادي سموحة.

وتعادل الزمالك اليوم مع فريق سموحة ليواصل نزيف النقاط منذ بداية الموسم ويتراجع الى المركز الرابع في ترتيب المسابقة. 
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