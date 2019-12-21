حماده هلال يتألق في حفل نادي بروسيا دورتموند وسط الآلاف من محبيه (صور)

صعد منذ قليل النجم حماده هلال، إلى مسرح حفله المقام بنادي بوروسيا دورتموند داخل مدينه العاشر من رمضان وسط حضور الالآف من جمهوره.

واستقبله إداره النادي ومنظم الحفل سيد فتوح وصعد الي مسرح الحفل علي اغنيه "بحبك كل حاجه" وسط صيحات وتفاعل الجمهور ومحبيه معه ووسط اجواء ضخمه من الاأعاب النارية واستمر في وصله غناء لاكثر من ساعتين من اشهر اغانيه ومنهم "اشرب شاي" و "بحس معاك" و "ساعات" و "تصور" و "مش هقول" و غيرهم العديد وسط اجواء من التفاعل والرقص بين الجمهور.





واستمر الحفل حتي منتصف الليل والتف الجميع حول نجمهم المفضل بمجرد نزوله من مسرح الحفل رغبه في التقاط الصور السيلفي والفوتوغرافيه مع نجمهم المفضل .