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سولشاير يقطع الطريق على ريال مدريد ويؤكد بقاء نجم مانشستر يونايتد

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:37 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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أكد النرويجي أولي جونر سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقاء اللاعب الدولي الفرنسي بول بوجبا نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفوف النادي خلال الفترة المقبلة قاطعا الطريق علي نادي ريال مدريد الإسباني الذي يرغب في ضم لاعب الوسط الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وقال مدرب مانشستر يونايتد سولشاير:"بول بوجبا يتدرب الآن لكنه كان غائب عن التدريبات لفترة طويلة بسبب الإصابة إنه بدأ الخطوة الأولى من أجل العودة، هو لاعب رائع وسعداء لأنه هنا كانت الإصابات تلاحقه لكن لا يجب أن أعطيكم كل المعلومات الطبية لكنه الآن في حالة جيدة و يتحسن، لن نبيعه في يناير ولن يرحل في الصيف هو مستمر معنا".


وأضاف سولشير:"عندما يعود بعد التعافي من الاصابة سيلعب بشكل جيد وسيكون لديه الابتسامة على وجهه عندما جئت إلى هنا كان رائعًا ولدينا أحد أفضل اللاعبين في العالم، يحتاج للقليل من الوقت للعودة لمستواه الطبيعي لا زلنا لا نعلم كيف شعوره بعد العودة، نحن بحاجة له لكننا لن ندفع ولن نخاطربه حتى يكون لائقًا بنسبة 100%".


يذكر أن اللاعب الدولي الفرنسي قد انضم لصفوف نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2016 قادما من صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي واستطاع أن يقدم أداء أكثر من رائع مع الفريق الإنجليزي جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوربية الكبري أبرزها نادي ريال مدريد الإسباني
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