من السعودية.. عمرو أديب: "يادي الأهلي.. هو ورانا ورانا" (فيديو)



وقدم الإعلامي عمرو أديب، حلقة خاصة "مسجلة" خلال برنامجه "الحكاية"، الذي يعرض عبر قناة "إم بي سي مصر"، عن اليوم الأول لمهرجان "ميدل بيست"، معلقا: "مكنتش متخيل أن أشوف مثل هذه الأعداد الضخمة، بالرغم من أنه اليوم الأول فقط للحدث العالمي ميدل بيست".



وأجرى "أديب" خلال الحلقة عدة لقاءات مع مواطنين سعوديين وأجانب من حضور فعالية "ميدل بيست"، لاستطلاع آرائهم في التغيير الذي تشهده السعودية، وتفاصيل الفعالية.



وقال أحد الحضور ويدعى معز عبدالحميد، إنه مصري ويعيش في السعودية منذ 8 سنوات، مضيفا: "ما يحدث في السعودية في حياتي ما شفته، حاسس إني في شرم الشيخ"، ليرد أديب: "كل العالم موجود هنا".



وسأله الإعلامي عمرو أديب: "تحب توجه رسالة لحد في مصر"، ليرد "عبد الحميد": "بحب الأول أشكر أبو ناصر عامل مجهود جبار، وفي مصر ربنا يباركلنا في الأهلي، ويكون في عون الزمالك"، ما أصاب "أديب" بالصدمة" قائلا: "يادي الأهلي وسنين الأهلي.. هو ورانا ورانا".



تختتم اليوم السبت، فعاليات مهرجان "ميدل بست" (MDL Beast) الثقافية، الذى يقام لأول مرة في العالم، بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة ما بين 19 إلى 21 ديسمبر 20019.