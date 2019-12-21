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الهلال ضد مونتيري.. هل يصبح رزافان رجل الإنجازات الغائبة عن الكرة السعودية؟

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:33 ص
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلاقي الهلال السعودي نظيره مونتيري المكسيكي، اليوم السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية 2019.


رزافان لوشيسكو على موعد مع إنجاز في بطولة كأس العالم للأندية، إذ أنه إذا استطاع أن يحصد المركز الثالث، ستكون لأول مرة تدخل برونزية العالم في خزائن الأندية السعودية.


مدرب الهلال مهمته ربما تكون سانحة لحصد البرونزية، بسبب غيابات مونتيري، والذي سيلعب بدكة البدلاء.


المدرب الروماني استطاع أن يحصد لقب دوري أبطال آسيا 2019، والغائب عن الكرة السعودية، منذ 14 عام، إذ أنه آخر تتويج كان من نصيب الاتحاد في عام 2005، تحت قيادة المدرب الروماني أنغيل يوردانيسكو.


جدير بالذكر أن الهلال السعودي، سوف يدخل اللقاء بغياب وحيد "أندريه كاريلو"، والذي من المتوقع أن يعوضه رزافان لوشيسكو، بزميله محمد كنو.


وجاء تشكيل الهلال المتوقع ضد مونتيري كالتالي

عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانغ هيون سو، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، محمد كنو، كارلوس ادواردو، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري، بافتيمبي جوميز.


موعد مباراة الهلال ومونتيري المكسيكي

ويقام اللقاء بين الهلال السعودي منافسه مونتيري المكسيكي،اليوم السبت، عند الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مصر، والخامسة والنصف بتوقيت السعودية
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