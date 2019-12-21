الهلال ضد مونتيري.. هل يصبح رزافان رجل الإنجازات الغائبة عن الكرة السعودية؟





جدير بالذكر أن الهلال السعودي، سوف يدخل اللقاء بغياب وحيد "أندريه كاريلو"، والذي من المتوقع أن يعوضه رزافان لوشيسكو، بزميله محمد كنو.





وجاء تشكيل الهلال المتوقع ضد مونتيري كالتالي



عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانغ هيون سو، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، محمد كنو، كارلوس ادواردو، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري، بافتيمبي جوميز.