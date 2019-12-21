شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)





اعترفت الفنانة منة فضالي، عن زواجها في السر من الملحن محمد ضياء، مضيفة أنه قام بضربها مرة واحدة أثناء زواجهما.





وقالت منة فضالي خلال لقائها فى برنامج "تحيا الستات" الذي يذاع على قناة "النهار"، أن سبب زواجها سريا من الملحن محمد ضياء يرجع إلى عدم موافقة والدتها على هذا الزواج، كما أضافت أن الزواج السري كان على رغبة محمد ضياء، حتى لا يتسبب فى مشكلة مع ابنه.





وأوضحت منة فضالي أن سبب ضرب زوجها محمد ضياء لها، لأنه كان دائماً ينتقد ملابسها وعملها والحفلات الكثيرة، وطلب منها عدم العمل فى مجال التمثيل، مضيفة أن هذا السبب أيضاً هو سبب طلاقهما، كما قالت "محمد حد كويس وأنا بحترمه وأحنا أصدقاء ومينفعش اغلط فى حد كان جوزي".





يشار إلى أن آخر أعمال منة فضالي الفنية مشاركتها في مسلسل "قيد عائلي"، وشارك في بطولة المسلسل كلاً من نضال الشافعي، ميرهان حسين، عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، دينا فؤاد، كارولين عزمي، صلاح عبدالله، سيمون، دنيا عبد العزيز، صبري فواز وآخرون"، وهو من تأليف محمد رجاء، ومن إخراج تامر حمزة.



