بعد مرور 8 أسابيع.. رضا عبدالعال يحسم مصير درع الدوري المصري

أشاد رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة بأليو ديانج نجم الأهلي وأكد أن المارد الأحمر هو بطل الدوري هذا الموسم.



وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر:"اليو ديانج من اللاعبين المميزين في الأهلي ويعتبر جودزيلا الأهلي وأول مرة أرى الأهلي في الفترة الأخيرة يتعاقد مع لاعب أفريقي مميز بهذا الشكل".



وأضاف :"لو كنت مكان إدارة الزمالك كنت ساستغنى عن اللاعبين الحاليين وأقوم بتصعيد الناشئين".



وتابع :"ثلاث أرباع لاعبي الزمالك لن يلعبوا معي في بلدية المحلة و5 لاعبين فقط هم من أرغب في ضمهم (محمد عبد الغني ومصطفى فتحي ومصطفى محمد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي)".



وأردف قائلا :"لا يوجد ما يسمى بالحارس الأوحد وأحمد ناجي له النصيب الأكبر في تطور مستوى محمد الشناوي".



واستطرد قائلا :"صفقة الأهلي مع كهربا صفقة استعراضية وكهربا يجب عليه التركيز حتى يتمكن من المشاركة بدلا من رمضان صبحي المتألق بشكل لافت في الفترة الأخيرة".



وواصل :"مازال رمضان صبحي فلن يكون هناك مكان لمحمود كهربا ولو شارك سيكون في مركز آخر على سبيل المجاملة".



وتابع عبد العال تصريحاته قائلاً :"الدوري تم حسمه للأهلي ولو كنت مكان أحمد حسام ميدو كنت ساتقدم باستقالتي من تدريب مصر المقاصة لأن الأمور لا تسير بشكل جيد".



وأكمل حديثه قائلا :"كارتيرون يقود الزمالك من أجل كسب لقمة العيش وليس من أجل تحقيق البطولات".



وأضاف :"مصطفى فتحي لاعب رائع وعائد من وقت قريب من الإصابة كما أنه كان يهدد لاعبين كبار في المنتخب".



وأردف قائلا :"أتساءل عن فرق سموحة وإنبي ومصر المقاصة وبراميدز التي تصرف الملايين كل موسم ولا تنافس على لقب الدوري والبطولات أو تفوز بها .. هل أنتم ضيوف شرف أو كومبارس؟".



وتابع :"لم اتقاضى أي مليم حتى الآن من تدريب بلدية المحلة ولا أقود الفريق من أجل كسب لقمة العيش".



واستطرد قائلا :"عاشرت لاعبين كبار مثل جمال عبد الحميد وإيمانويل ولكن مصطفى محمد نجم الزمالك الحالي أفضل منهم بمراحل".