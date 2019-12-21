"الزعيم مش مجرد لقب".. هكذا علق حمدي الميرغني على صورته مع الفنان عادل إمام





أبطال مسلسل "فلانتينو"



أعرب الفنان حمدي الميرغني، عن سعادته الكبيرة بالعمل مع الفنان عادل إمام في مسلسل "فلانتينو"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشر حمدي صورة جديدة له، من كواليس تصوير مسلسل "فلانتينو"، وظهر في الصورة وهو برفقة الزعيم عادل إمام.وعلق حمدي على الصورة قائلاً: "الزعيم مش مجرد لقب للأستاذ عادل إمام، الزعيم صفة حقيقة يستحقها الأستاذ فهو زعيم للفن المصري والعربي بأكمله".وتابع حمدي قائلاً: "إذا أردت معرفة تاريخ الفن المصري عليك دراسة أعمال الأستاذ، شرف حقيقي ليا الوقوف أمام الأستاذ اللي بتعلم منه كتيييير وبستمتع أكتر".وأضاف حمدي: انتظروا مسلسل فلانتينو للزعيم، إخراج أستاذ رامي إمام المخرج المبدع والأخ الكبير والصديق المحترم، رمضان٢٠٢٠ إن شاءالله، دعواتكم".والمسلسل بطولة عادل إمام،رانيا محمود ياسين، دلال عبد العزيز، داليا البحيرى،إلهام عبد البديع، بدرية طلبة،طارق الأبيارى، محمد الكيلاني،حمدي الميرغني، سليمان عيد، وفاء صادق، هدى المفتي، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.