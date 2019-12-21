موعد مباراة ليفربول| كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينجو اليوم مجانًا| بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو beIN ال







يواجه نادي ليفربول الإنجليزي نظيره نادي فلامينجو البرازيلي اليوم السبت 21 ديسمبر ضمن منافسات الدور نهائي من بطولة كأس العالم للأندية.





موعد مباراة ليفربول وفلامينجو في نهائي كأس العالم للأندية



وستلعب مباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي فلامينجو اليوم ضمن في بطولة كأس العالم للأندية غي تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية في قطر.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفلامينجو في كأس العالم للأندية



وستذاع مباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي فلامينجو اليوم في بطولة كأس العالم للأندية على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق حفيظ دراجي وعلى قناة "الكأس HD 3" بتعليق أحمد الطيب وعلى قناة "الكأس HD 6" بتعليق خليل البلوشي.





تشكيل ليفربول المتوقع ضد فلامينجو في كأس العالم للأندية



في حراسة المرمى : أليسون بيكر.



في خط الدفاع : جو جوميز ، فيرجيل فان دايك ، أندي روبرتسون و ترينت أليكسندر أرنولد.



في خط الوسط : جيمس ميلنر ، جوردان هيندرسون و أليكس أوكسليد تشامبرلين.



في خط الهجوم : محمد صلاح ، ساديو ماني و روبرتو فيرمينو.





قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة ليفربول وفلامينحو في كأس العالم للأندية



وفي مفاجأة لمحبي نادي ليفربول في الشرق الأوسط قررت بعض القنوات المفتوحة نقل مباراة ليفربول وفلامينجو في بطولة كأس العالم للأندية بشكل مجاني للجماهير.





تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وفلامينجو



ويقدم موقع الفجر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وفلامينجو اليوم في نهائي كأس العالم للأندية كالآتي: