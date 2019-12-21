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موعد مباراة برشلونة اليوم| كيفية مشاهدة مباراة برشلونة ضد ألافيس بث مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة beIN Live

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:02 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يستضيف اليوم السبت نادي برسلونة علي ارضه ووسط جماهيره بملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة نظيره نادي ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي برشلونة امام نظيره نادي ديبورتيفو ألافيس اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثالثة بالتوقيت العالمي جرينتش.


وتذاع المباراة بين الفريقين اليوم السبت عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط عبر قناتها الثالثة المشفرة بتعليق المعلق الرياضي المصري الشهير علي محمد علي.


يذكر أن نادي برشلونة يدخل المباراة في صدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد تحقيق التعادل في كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد بنتيجة 0 / 0 بالمباراة المؤجلة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب كامب نو الدولي ويرغب النادي الكتالوني في استغلال عامل الأرض و الجمهور للفوز و الحصول على الثلاث نقاط للأنفراد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بينما يسعي نادي ديبورتيفو ألافيس في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الكتالوني للبقاء في منتصف الجدول بالبطولة الاسبانية.
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