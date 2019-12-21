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موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز| بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر liv

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:58 ص
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلاقي ليستر سيتي نظيره مانشستر سيتي، غداً السبت، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.


موعد مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي

يقام اللقاء بين مانشيستر سيتي وليستر سيتي، عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر، على أرضية ملعب الاتحاد.


ليستر سيتي يسعى للوصول للنقطة 42، وتحقيق الفوز الثالث عشر ، واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة من الجولة قبل الماضية.


بينما يأمل مانشستر سيتي في اقتناص الثلاث نقاط للوصول للنقطة 38، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، والثاني عشر هذا الموسم.


القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

وسوف ينقل اللقاء بين ليستر سيتي ومانشستر سيتي، على قناة Bein Sports Hd 2.


جدير بالذكر أن ليستر سيتي يحتل المركز الثاني برصيد 39 نقطة، بعد الفوز في 12 لقاء وخسارة لقائين والتعادل في 3، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بعد تحقيق 11 فوز، و4 هزائم، وتعادلين.
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