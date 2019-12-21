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حنان مطاوع وأحمد جمال يحضران حفل دير جيست

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:23 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي_ تصوير عبد الحافظ حمدي
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تألق الفنان أحمد جمال والفنانة حنان مطاوع في حفل توزيع جوائز دير جيست، حيث ارتدى بدلة أنيقة سوداء، كما حضر الحفل حشد كبير من ألمع النجوم.

وشهد الحفل حضور العديد من نجوم الفن والإعلام منهم الإعلامية نيرمين ماهر،مصطفي شوقي،بوسي شلبي، والإعلامية مني العراقي، المطرب كارمن سليمان، زوجها الفنان مصطفي جاد،عبير صبرى وزوجها،لبلبة، عمرو عبد الجليل.

وفاز الفنان محمد حماقي، بجائزة أفضل مطرب لعام 2019 بينما فازت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بجائزة أفضل مطربة لهذا العام وفاز المطرب الشاب أحمد جمال، بجائزة أفضل مطرب شاب و فازت المطربة كارمن سليمان، بجائزة مطربة شابة لعام 2019

وحصدت شركة المتحدين "صبّاح إخوان" للمنتج صادق الصباح، على جائزة فئة الإنتاج من مجلة دير جيست 2019 لأفضل مسلسل عن "ولد الغلابة" بتصويت الجمهور، فاز الفنان أحمد السقا على جائزة أفضل ممثل، ومحمد سامي على أفضل مخرج عن "ولد الغلابة".

ونال الملحن عمرو مصطفي، لقب أفضل ملحن، والشاعر أمير طعيمة أفضل شاعر، بينما تميم أفضل موزع لعام 2019 فاز ألبوم الفنان محمد حماقي، "كل يوم من ده" بأفضل ألبوم لعام 2019 وفازت أغنية "ملطشة القلوب" للمطرب مصطفي شوقي، بأفضل أغنية "سينجل" خلال هذا العام.

بينما فازت أغنية "عايم في بحر الغدر" لأحمد عزت وعلي سمارة كأفضل أغنية شعبية لعام 2019.

و فاز نجم ستار أكاديمي المطرب محمد عباس، بأفضل مطرب صاعد، كما فازت المطربة سهيلة بن لشهب بلقب أفضل مطربة صاعدة.


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الكلمات المفتاحية

منوعات دير جيست دراما حفل جوائز الفجر الفني

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