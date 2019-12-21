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مواجهات في شوارع بيروت بين الجيش اللبناني والمتظاهرين

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:02 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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دفع الجيش اللبناني، بتعزيزات إضافية إلى منطقة كورنيش المزرعة ببيروت، بعد مناوشات وقعت بين قوات الأمن ومحتجين يرفضون تولي حسن دياب مهمة تشكيل الحكومة الجديدة عقب استقالة حكومة سعد الحريري.

وارتفعت حدة الاشتباكات مع قوات الأمن، وقام متظاهرون برشق القوات بالحجارة، وإضرام النيران في إطارات السيارات، ما أسفر عن إصابة عدد من قوات الأمن، وفقا لـ"سكاي نيوز".

من جانبها، ردت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وتمكنت من إعادة فتح شارع كورنيش المزرعة، بينما ناشدت وزارة الداخلية في بيان رسمي المحتجين بإخلاء الطرق والساحات درءا للأخطار والفتن وحفاظا على السلم الأهلي.

وكان حسان دياب المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة قد قال إنه سيعمل على تشكيل حكومة خلال ستة أسابيع للمساعدة في إخراج البلاد من نفق أزمة اقتصادية وسياسية عميقة ورفض الاتهامات له بأنه سيكون تحت سطوة حزب الله.
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الكلمات المفتاحية

كورنيش المزرعة حسان دياب الجيش اللبناني

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