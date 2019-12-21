Advertisements
Advertisements
Advertisements

نتائج اجتماع رئيس اتحاد جدة وأعضاء النادي الشرفيين

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:21 ص
Advertisements
أنمار بن عبدالله الحائلي
أنمار بن عبدالله الحائلي
أمل الحلفاوي
Advertisements
عقد أنمار بن عبدالله الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة، اجتماعاً مع عدد من أعضاء النادي الشرفيين، لبحث سبل حل الأزمة التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم.

وأسفر الاجتماع على عدد من القرارات، إذ أنه تم الاستقرار على عدم بيع أي لاعب محلي مهم، بالإضافة إلى أن إدارة النادي سستتكفل بلاعبين أجانب خلال الفترة الشتوية.

فيما سيقوم الأعضاء الشرفيون بدعم النادي وسيتكفلون بباقي الأجانب والمحليين، كما تقرر استمرار الإدارة الحالية وعدم الإستقالة.

جدير بالذكر أن الاتحاد بات قريبا من حسم صفقة انتقال ليوناردو جيل، والتي وصلت في مراحلها الأخيرة، بالإضافة إلى أنه قدم عرضا رسميا ليونس بلهندة.

الاتحاد يمر بفترة عصيبة وسلسلة من النتائج السلبية في الدوري، حيث أنه وصل للهزيمة رقم 8 في مسابقة دوري المحترفين، وقبع في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.

ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره الفتح، يوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

اتحاد جدة اختتم مبارياته في الدوري بخسارة أمام الفيحاء برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رياضة رئيس اتحاد جدة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة أنمار بن عبدالله الحائلي

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 6 ساعات

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية Yalla Shoot

الآن

"شديد البرودة يصل لحد الصقيع".. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

منذ أقل من ساعة

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ حوالي 5 ساعات

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

نشرة ريال مدريد اليوم.. ضربة قاضية لأحلام زيدان ونجم الملكي يقترب من الرحيل والبيرنابيو يستعد للصفقة الكبرى

منذ ساعة و نصف

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: خطف صفقة جديدة من الزمالك.. تعليق ناري من الأحمر بشأن كهربا.. بشري سارة قبل مواجهة الاتحاد

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

live| مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر yalla shoot بي ان سبورت المفتوحة رابط ماتش الهلال بدون تقطيع

الآن

نتيجة مباراة الزمالك اليوم | أهداف مباراة الزمالك وسموحة | بث مباشر مباراة الزمالك الآن ON SPORT LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

فرج عامر يرد على رئيس الزمالك: "لا سحر ولا شعوذة"

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:45 م

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

"شديد البرودة يصل لحد الصقيع".. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

12:49 ص

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

10:49 م

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

10:27 م

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status