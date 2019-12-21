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رئيس أسوان لـ الفجر الرياضي: عبد العاطي مستمر في عمله
السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:24 ص
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احمد شاكر
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أكد احمد سليمان رئيس نادي أسوان ان ليس هناك أي نية في قالة مجدي عبد العاطى كما تردد مؤخرا
وقال سليمان في تصريحاته لمراسل افجر الرياضي : لا أعلم من أين يأتون بهذه الأخبار
واردف : عبد العاطي مستمر مع الفريق والامور مستقرة ولا يوجد اي شىء من هذا القبيل.
وخسر نادي اسوان امام نظيره الانتاج الحربي بهدف دون رد على أرضه ضمن منافسات الاسبوع التاسع من المسابقة المحلية.
ولعب فريق أسوان 8 مباريات بمسابقة الدوري، حيث فاز في مباراة وتعادل في اثنين وخسر في 5 مباريات.
وقال سليمان في تصريحاته لمراسل افجر الرياضي : لا أعلم من أين يأتون بهذه الأخبار
واردف : عبد العاطي مستمر مع الفريق والامور مستقرة ولا يوجد اي شىء من هذا القبيل.
وخسر نادي اسوان امام نظيره الانتاج الحربي بهدف دون رد على أرضه ضمن منافسات الاسبوع التاسع من المسابقة المحلية.
ولعب فريق أسوان 8 مباريات بمسابقة الدوري، حيث فاز في مباراة وتعادل في اثنين وخسر في 5 مباريات.
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